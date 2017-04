Opinión / Panorama de Comunicación

Las fotos de las primarias socialistas José María Noguerol

EL DOMINGO 26 de marzo será recordado como el día de la mayor concentración de ex altos cargos socialistas. Hacía su presentación en público, por fin, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, secretaria general del PSOE allí y ahora aspirante a la secretaría general del PSOE en todas partes. Era tal la emoción, que dijo que su partido tenía tres siglos, quizás quería decir que los ha recorrido, nació en el XIX, continuó en el XX y ahora estamos en el XXI. También es probable que, al ver los personajes de la primera fila, sumara edades y le salieran trescientos años. Dos días más tarde, Pedro Sánchez corría por la playa de Las Canteras, de Las Palmas de Gran Canaria. En eso les lleva ventaja a los otros candidatos: no me imagino a Susana corriendo por Matalascañas ni a Patxi por La Concha. Pero habrá otras fotos, y otras caras. La primera será cuando presenten el número de avales; el que más consiga ofrecerá la sonrisa profidén para las cámaras. Se producirá también, al parecer de la gestora pétrea que preside Javier Fernández, un debate. Ya veremos con qué caras y sonrisas llegan los candidatos. Y con qué argumentos e ideas, los cuales hasta ahora no han dejado de ser la ristra habitual de lugares comunes y apelaciones a la nada. Y habrá más fotos de mítines y encuentros, hasta la traca final, el recuento de votos, en la que habrá dos fotos importantes, la del ganador y la de Mariano Rajoy, que no podrá ocultar su alegría o su tristeza.