Opinión / Panorama de Comunicación

Los nombres de las cosas José María Noguerol.

NI DESPUÉS de sus innumerables heridas en batallas navales históricas, el almirante Blas de Lezo (Pasajes, Guipúzcoa, 1689-Cartagena de Indias, Nueva Granada, 1741) hubiera imaginado que su apellido acabaría dando nombre a una operación policial en el siglo xxi. Uno de esos tantos nombres de extrañas resonancias, analogías discutibles y sonoridades pluscuamperfectas, escogidos al azar o en conciencia, con los que los jueces, la UCO, la UDEF, por separado o en compañía, deciden bautizar sus trabajos. Creo que todo empezó con la operación Nécora, allá por 1989. El juez Baltasar Garzón estaba a los mandos en la ría de Arosa, y fue el primer golpe importante al narcotráfico gallego. Por cierto, de su operativa y ejecución, el entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía, José María Rodríguez Colorado, se enteró en un plató de televisión, en directo, mientras era entrevistado por Jesús Hermida. La cara del añorado Colo nunca se me olvidará. Gürtel, Púnica, Lezo… Madrid y sus aledaños, es decir, toda España, están repletos de nombres extraños que la gente ya está utilizando como metonimias metahistóricas. Las nécoras eran conocidas, pero me consta que bajó su consumo por culpa de asociarlas con los narcos. Me lo decía apenada, poco después de la operación, una pescatera de la plaza de Lugo de La Coruña (ruego entónese la frase con acento gallego): "¿Pero qué le han feito as nécoras al don Baltasar ise?". ¿Qué le ha hecho Blas de Lezo a la UCO?