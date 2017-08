Opinión / Panorama de Comunicación

Moreau/Shepard José María Noguerol

A veces el destino elige dónde colocar nuestros mitos para la eternidad. A veces no, siempre, y en esta ocasión ha unido en el día de su muerte a dos personajes irrepetibles. Si tuviera que elegir una película de Jeanne Moreau, no podría hacerlo porque en todas está inmensa y en cada una de ellas distinta. Se cita mucho Jules et Jim (1962) en la que Truffaut exprime un jugo de aire fresco que todavía está vivo. Pero también Campanadas a medianoche (1965) de Orson Welles y, pourqoi pas? Querelle (1982) del incómodo y olvidado Fassbinder. Jeanne Moreau fue un icono para generaciones desde el primer plano que rodó. Hay que leer el comunicado del Elíseo con motivo de su muerte, –igualito, igualito a los de Moncloa cuando se va uno de los nuestros– “la libertad constantemente reivindicada de Moreau al servicio de las causas en las que creía, como mujer ardiente de izquierdas, siempre rebelde ante el orden establecido y ante la rutina”. Y eso lo dice ese chico, Macron, un centrista por antonomasia y de nuevo cuño. Será porque se parece a Boris Vian, como creemos Joan de Sagarra y yo, aunque solo sea en el físico. Sam Shepard también es de difícil elección y clasificación. Sin embargo, aquel piloto suicida, serio y distante de Elegidos para la gloria (1983), me llevó a leer sus anárquicas Crónicas de motel (1982), con ese estilo Hemingway puesto al día. Se fueron los dos, Moreau y Shepard, el mismo día: un forma triste de empezar las vacaciones.