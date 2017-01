Opinión / Panorama de Comunicación

Nocheviejas catódicas José María Noguerol

La pasada Nochevieja fue para mí la más tranquila y bella de las que he vivido. Sin entrar en más detalles, mi mujer y mi hijo fueron esenciales para ello. Sin embargo, aunque no con el desagrado de otras veces, no pude evitar ese traslado en el tiempo hacia el blanco y negro, el averno franquista en plena infancia y adolescencia: ninguna cadena se libra esa noche de la caspa, de los cantantes apasionadamente festivos en una fiesta que se grabó a las cuatro de la tarde de, por ejemplo, el 2 de diciembre, de las bromas fáciles, de los figurantes que hacen de público cada vez peor pagados y vestidos… El 31 de diciembre, la franja horaria que va de las nueve de la noche a altas horas de la madrugada es, en todas las televisiones de este país, horripilante. Y si se tiene la suerte de sintonizar una autonómica, la cosa puede ponerse de ir a urgencias. En mi caso fue la gallega: sin comentarios. Puestos a indultar algo, un poco La 1 de TVE en algunos momentos del programa de José Mota –la parodia de San Fermín, por ejemplo– y la elegancia de Anne Igartiburu, que es capaz de no pasar vergüenza a cero grados y con escote, y de no hacérnosla pasar a los demás. Este asunto de cómo se celebra la Nochevieja en las teles debería pasar a ser de Estado porque para mucha gente que no puede o no quiere salir, lo que se ve vía catódica es su única posibilidad de diversión. Acepto hasta una comisión en el Congreso; todavía hay tiempo, para perderlo y repetirse.

Lee este y otros artículos de opinión en la edición en PDF.