Podemos como epónimo José María Noguerol

CUANDO VEO a Pablo Iglesias, o algún integrante femenino o masculino de su gineceo, me acuerdo de aquel libro de Woody Allen, Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. En especial, de un cuento en el que relata cómo dos gánsteres fueron detenidos por contrabando de cáscara de plátano después de una surrealista e imposible conversación telefónica. También me acuerdo del asesino Charles Manson y sus asesinitas sonrientes, pero eso ya es más pesadilla que recuerdo. Qué mal lo ha tenido que pasar este país para que le haya tocado en suerte una plaga en forma de partido político como Podemos, gracias a unas televisiones muy egoístas, gracias a la impasibilidad consciente de Mariano Rajoy, del Arriola más cavernícola y de la impotencia severa de un PSOE mediocre, dividido y que existe todavía por sus electores, no solo por sus militantes. Podemos impregna toda la realidad, casi la nombra. Hasta consigue abrir con sus peleas internas los telediarios de la 1, que ya es decir. No es de izquierdas ni de derechas, cierto, es pringoso, asquerosamente pregnante. “Es escuchar a Wagner y me entran ganas de invadir Polonia”, decía también Allen en una de sus películas. Ninguna música me provoca ansias invasoras, pero hay voces y gestos de esas gentes podemitas que me inclinan al aislamiento cartujo extremo: si esa es la realidad, presente y futura, si esa es la respuesta a tanta injusticia, apaga y vámonos. No es nada personal, son solo negocios.

