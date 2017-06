Opinión / Panorama de Comunicación

Señas de identidad José Maria Noguerol

HAN PASADO tantos años, cincuenta y uno para ser exactos, desde que Juan Goytisolo publicó en México una de sus novelas fundamentales, 'Señas de identidad', que ya no se sabe si fue antes el huevo o la gallina, si la expresión del título se hizo grande, o más grande, por la novela o a la inversa. Lo cierto es que es una expresión común, probablemente utilizada en exceso. Las señas de identidad de una persona, de un pueblo, de un país… El año en el que apareció 'Señas de identidad', Jaime Gil de Biedma publicó 'Moralidades'; Pere Ginferrer, 'Arde el mar'; Juan Marsé, 'Últimas tardes con Teresa' ; y Gabriel Ferraté, 'Teoría dels cossos': todo un corpus de educación intelectual y sentimental para un par de generaciones. Goytisolo era una persona compleja, que incluso podía parecer adusta, incomodada con la vida y con la historia. Sus razones tendría, pero una seña de identidad de su persona era la voz, su acento español medio afrancesado, medio arabizado, a veces neutro. Una vez leyó, poco antes de publicarla, unos fragmentos de su novela 'Makbara' (1980), en la Universidad de Barcelona. No me di cuenta de la seña que dejó en mí aquella lectura, hasta que el otro día, al conocer su muerte, volví a leer 'Señas de identidad'. Era su voz la que penetraba en mi mente, con ese ritmo tan peculiar, casi atonal pero de una tenacidad sonora sorprendente. Poniéndose quietamente al servicio de la palabra, como creía Rilke que debía leerse la poesía. Fascinante.