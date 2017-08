Opinión / Panorama de Comunicación

Siempre en verano José María Noguerol

Por esas cosas, pequeñas y grandes, que alteran nuestra psique, fruto siempre de las altas temperaturas estivales. Por esas cosas, digo, se ve la tele a altas horas de la madrugada y te vuelves a encontrar películas por las que no pasan los años, por ejemplo, Chacal (Fred Zinnemann, 1973), con un Edward Fox que se sale, haciendo de asesino a sueldo y por el que llegas a tener tanta simpatía que deseas su éxito, pero no se puede matar al general de Gaulle porque en Francia los hombres se besan en las ceremonias civiles y militares. También, por esas cosas, se rescatan vinilos, Gener de 1976, el memorable concierto de Lluis Llach en el viejo Palacio de los deportes de Barcelona. Qué raro suena ahora el único eco en el disco que grita “Catalunya lliure!” en medio de tantos “amnistía i llibertat” que imperaban entonces. Las canciones de Llach siguen sonando bonitas, plenas de ilusión, “macas”; el Llach de hoy ha repercutido en patético: no ha debido tomar las vitaminas adecuadas y ha crecido mal y está envejeciendo peor. De la visita de Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional, es que ni me enteré. Estaba todavía celebrando los veinticinco años de Barcelona’92 y me quedé perplejo y lacrimógeno ante esa foto del rey Felipe VI abrazando a Pasqual Maragall que aparece de espaldas. Para mí, hasta ahora, la foto del verano, la del antes y el después, la del futuro que será, sin duda. Porque siempre habrá una mosso d’esquadra que ponga orden y concierto. | Sigue leyendo.