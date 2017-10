Opinión / Panorama de Comunicación

Vargas Llosa/Borrell José María Noguerol.

La imagen de la manifestación del 8 de octubre en Barcelona sirvió para rotos y descosidos, hasta para sacar conclusiones desafortunadas, o decir desde TV3 que la había convocado Falange Española. Parecía todo un poco triunfalista, en especial en los periódicos del día siguiente. Como si hubieran pasado muchas cosas en medio de que no hubiera pasado nada. Cierta confusión con el número de asistentes, como siempre, y la incertidumbre de lo que estará ocurriendo en el Parlament de Catalunya a la hora de escribir estas líneas. Pero hubo una imagen muy potente, apenas comentada: las dos personas que cerraron el acto. Mario Vargas Llosa y Josep Borrell son dos políticos fracasados en sus aspiraciones. El primero en su país materno, Perú, en el que intentó ser presidente y perdió. Mejor le hubiera ido a Perú y a los peruanos, seguro, pero nos hubiéramos quedado sin media docena de novelas excelentes que Vargas Llosa escribió después. El segundo ganó las primeras primarias del PSOE como candidato a la presidencia del Gobierno de España; en este caso, la faena de torpe aliño la hicieron los suyos, y no pudo presentarse. Almunia se encargó de la derrota del año 2000. Sin embargo, después de la manifestación de Barcelona, a ambos les han llovido elogios. Porque son buenos, saben hablar y pensar, no construyen relatos sino discursos, el gran ausente de este asunto catalán. Hay una cierta añoranza en todo ello, y una distancia muy grande hacia los políticos actuales.