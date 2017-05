Opinión / Papel mojado

Animales invisibles Juan José Millás / Ilustración: Fernando Vicente

Lunes. Siempre tengo que ir a Correos: si no es a recoger un paquete, es a enviarlo. Correos abre a las 8.30 y yo salgo a caminar de 8 a 9. Significa que las 8.30 no es una buena hora para mí. Podría ir después de las nueve, pero eso rompería mi rutina. La rutina es sagrada, de modo que los paquetes que recibo se amontonan en la oficina de Correos y los que he de enviar se amontonan en mi casa. Mi casa está hecha de montones: montones de libros, montones de periódicos, montones de cuadernos usados y de folios escritos por una sola cara. Las obsesiones no se ven, pero también están amontonadas.

Martes. Al recoger la correspondencia, antes de comer, descubro que han metido por error en mi buzón la carta de un vecino. Por la tarde, me acerco a su portal para entregársela. Vive en el 3º C de un bloque de pisos que hay aquí al lado. Me abre su madre y me dice que acaba de echar de casa al desgraciado de su hijo, y que no se hace cargo de nada de él, ni siquiera de una carta del banco.

–La carta no es del banco –le digo.

–De donde sea –dice ella–, no la cojo.

Bajo las escaleras con el sobre en la mano decidido a arrojarlo a la primera papelera que encuentre. Y la encuentro enseguida, pero hay un tipo cerca que observa mis movimientos, o eso creo. Me viene a la cabeza la idea de que la destrucción de la correspondencia ajena es un delito. Su violación también. La carta empieza a quemarme en las manos. Ya en casa, abandono el sobre en el buró de la entrada. Igual alguien pasa y la arroja a la basura. Hay problemas que se resuelven solos.

Miércoles. Como el problema de la carta no se ha resuelto solo, me acerco a la oficina de Correos para enviar cuatro paquetes y recoger cinco, y me la llevo. Se la entrego a una funcionaria que la acepta con expresión de rutina, sin darme las gracias, sin subrayar mi civismo. Nada. Le debe de parecer normal mi heroicidad. He roto mi rutina, no tanto por enviar y recoger los paquetes, como por devolver la carta llegada erróneamente a mi buzón. Merecería, si no una medalla, unas palabras de reconocimiento. Áspero mundo.

De vuelta a casa, al abrir uno de los paquetes, compruebo que se trata de un libro dedicado, pero no está dedicado a mí, sino a otro escritor que no nombro para que no se entere. ¿Qué hago? ¿Llamo a la editorial para que vengan a recogerlo? ¿Telefoneo al escritor al que está dedicado para que explicarle lo ocurrido? Finalmente, arranco la página de la dedicatoria, la tiro a la basura, y coloco el libro en un montón.

Jueves. El desaliento es un animal invisible con el que a temporadas nos levantamos y nos acostamos.

–No te dejes vencer por el desaliento –dice la gente que te estima.

Y no me dejo vencer. Es más, me lo llevo a la calle, al taller de escritura, al parque, a la tienda de los chinos, al teatro, al cine, a la oficina de Correos. Me lo llevaría a misa si fuera a misa y a la montaña si fuera alpinista.

He quedado a comer con un amigo que se trae también su desaliento porque no tiene con quién dejarlo. Pedimos unas entradas para compartir, una botella de tinto, y un segundo plato cada uno. Percibo, cuando nos sirven, el desaliento del camarero, un desaliento feroz, que lo acompaña de la barra a las mesas y de las mesas a la barra, como un perro guardián. Mi amigo y yo fingimos optimismo, tanto, que después de comer nos vamos a tomar un gin-tonic digestivo a una cafetería cercana. Durante quince minutos, tras los primeros sorbos del combinado, nos ataca la euforia, otro raro animal invisible que sustituye momentáneamente a la depresión.

Viernes. De repente, un día como hoy, abro los ojos y percibo su ausencia: la del desaliento. Se ha ido, no está. A media mañana, no ha regresado todavía. Significa que empiezo una temporada buena, de júbilo. Animado por la nueva situación, me enfrento a los montones de libros, de periódicos, de cuadernos y de papeles, dispuesto a librarme de ellos. Pero la tarea es de tal envergadura que me desanimo al cuarto de hora. El desánimo no es tan difícil de llevar como el desaliento, pero me estropea la jornada.