Aviso a los paranoicos por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente.

Lunes. La mayor parte de las pastillas se pueden dividir por la mitad. Algunas llevan incluso una ranura que indica el lugar por el que se debe consumar la fractura. Esa ranura supone una gran ayuda psicológica, pues viene a decirnos que, si solo necesitamos el 50 por ciento del fármaco, quizá no estemos tan mal, al menos en comparación con aquellos que se lo han de tomar entero. En las pastillas para dormir, la ranura resulta fundamental, pues media dosis no es nada, no va a ningún sitio, casi podríamos considerarla un placebo. La dosis entera provoca el miedo a la adicción. Tolerancia y adicción, tal es el círculo vicioso de los ansiolíticos cuando se empiezan a consumir enteros. Aparte de estas cuestiones, la ranura divide al fármaco en dos partes simétricas, lo que evoca nuestra propia disposición corporal, puesto que estamos hechos de dos mitades pegadas entre sí. ¡Vivan las pastillas divisibles, en fin, sirvan para lo que sirvan, ya que fundamentalmente sirven para hacernos creer que estamos más sanos que el vecino!

Las cápsulas, en cambio, son un invento del diablo. Su contenido no puede distribuirse en partes iguales a menos que dispongas de una balanza de precisión, lo que no es común. Además, cualquiera puede vaciarlas y cambiar el principio activo por unos polvos matarratas. Si eres paranoico, dile a tu médico que te recete comprimidos, nunca cápsulas, mucho menos si son de colores. Las blancas y rojas, por ejemplo, poseen un atractivo muy peligroso para personas con sensibilidad estética. Si no eres paranoico, allá tú. A tu familia le resultará sencillísimo envenenarte poco a poco rellenado las cápsulas con detergente de lavavajillas o algún producto semejante.

Martes. Me he levantado con ánimos porque ayer por la noche me tomé medio ansiolítico a las 23,30 y otro medio pasada ya la media noche. Eso significa que me los tomé en días diferentes. Me hicieron el efecto de uno, pero consumiendo solo medio al día. A ver si me mantengo en esos consumos insignificantes. Con el desayuno, me he tomado solo media pastilla para la tensión. Pero a mediodía me la he medido y la tenía alta. He tenido que tomarme el otro medio. De otro lado, hoy tengo una cena en la que presumiblemente comeré más de lo aconsejado y beberé un par de gin tonics. Dice el médico que cuando tenga previstas estas salidas me tome un Omeprazol por las mañanas, pero el Omeprazol viene en cápsulas que puede haber manipulado cualquiera. Me abstendré, pues.

Miércoles. Demasiados excesos en la cena de ayer. Me he levantado con ardor de estómago y dolor de cabeza. Además, me tomé dos ansiolíticos porque no lograba conciliar el sueño. Estoy arrepentido de todo. He de normalizar mi relación con las pastillas y atreverme, quizá, a tomar alguna cápsula. Lo que tengo que hacer es esconderlas para que nadie pueda acceder a ellas.

Jueves. Adquiero en una farmacia del centro una caja de Omeprazol y cuando llego a casa la escondo en un lugar inaccesible de mi escritorio. Pero luego me viene a la memoria el gesto de la farmacéutica al despachármela. Para decirlo rápido, me pareció una psicópata. Nada más sencillo para una persona de estas características que cambiar el contenido de las cápsulas por alguna sustancia venenosa. Saco la caja de su escondite y observo detenidamente el blíster en el que están encerradas las cápsulas, Parece que está bien, pero compruebo que no resulta tan difícil desarmarlo y volverlo a armar. ¡Qué tortura!

Viernes. En el taller de escritura creativa, Laura lee un cuento de una farmacéutica trastornada que cambia los medicamentos de envase, como si me hubiera leído el pensamiento. Laura parece ingenua, pero vengo observando en ella unas capacidades paranormales que intenta ocultar. Seguro que conoce mi conflictiva relación con las medicinas y ha escrito este relato para agobiarme.

-¿Cómo se te ocurrió escribir esto? –pregunto.

-Porque el otro día, en el centro, te vi en una farmacia. No sé, a partir de esa escena empecé a darle vueltas al asunto y salió esta historia.

De modo que me vio en una farmacia. Quizá me sigue. He de llevar cuidado con ella.