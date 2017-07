Opinión / Papel mojado

Dar explicaciones por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Lunes. El taxista, sin que le haya dado motivos, me toma por un experto y me pregunta cuánto dura, una vez abierta, una botella de vino tinto. Yo salgo de mi ensimismamiento y repregunto:

–¿Cómo dice?

–Que cuánto dura, una vez abierta, una botella de vino tinto.

–No tengo ni idea.

–Es el tercer cliente al que se lo pregunto y ninguno sabe nada.

–¿Está haciendo una encuesta?

–No, es que abrí ayer una muy buena, que me ha regalado un primo rico, y entre mi mujer y yo solo nos hemos bebido dos copas. Tenemos miedo de que se nos estropee.

–Espere un momento –le digo.

Saco el móvil, entro en internet y planteo la pregunta en el buscador.

–Aquí dice –digo– que en el instante mismo de abrirla, con la entrada del oxígeno, comienza su muerte. Pero, resumiendo, de dos a tres días. Póngale usted cuatro, que la gente es muy exagerada.

–Gracias. Creo que la terminaremos por los pelos.

Martes. Al volver de comprar el periódico, me muerde un perro pequeño en el talón. Cuando digo pequeño, quiero significar que es del tamaño de una rata. Lo lleva una vecina con la que me cruzo todos los días.

–Usted perdone –dice–, el pobre animal está fuera de sí porque se nos ha muerto el canario.

Mientras me acompaña a la farmacia de la plaza para que me desinfecten y me pongan una tirita, la señora me cuenta que tenían, en efecto, un canario al que acaban de dar sepultura y que era muy amigo del perrito. Desde su fallecimiento, el animal muestra un comportamiento errático, da muestras de desorientación y no conoce a las personas. La señora se empeña en pagar los gastos de la farmacia, que incluyen un ansiolítico para su mascota, pero insisto en invitar yo y se rinde enseguida. Cuando vuelvo a casa, mi mujer me pregunta por qué cojeo y le digo que me he torcido el tobillo.

Miércoles. Con la llegada del calor, todos los rincones de la casa se han llenado de pequeños animalillos que uno duda si alimentar o matar. Alimento a las arañas con moscas, pero luego me siento culpable y dejo a las moscas, sobre la encimera de la cocina, un plato con azúcar. Un sexto sentido me dice que es preferible que sean los insectos los que me deban un favor a mí a que sea yo el que se lo deba a ellos

Jueves. Entre los animalillos que se vienen manifestando desde que comenzara el calor, hay un ratón que lo mordisquea todo: las galletas, los cereales, el pan, las barritas energéticas… Lo tengo más o menos localizado, pero no sé cómo acabar con él sin mancharme las manos de sangre inocente. Se lo comento a un vecino y me explica su método:

–Yo les pongo un cuenco con harina en la que mezclo un poco de cemento. Al lado del cuenco con la comida, pongo otro con agua. Cuando beben, el cemento se les fragua en el estómago y caput.

Se me ponen los pelos de punta, pero finjo que me hace gracia. Por lo demás, el vecino en cuestión es un buen tipo, siempre dispuesto a echar una mano.

Viernes. He cambiado las sábanas de la cama, aunque aún no olían. Cambiamos las sábanas por no cambiar de piel, que es lo que hacen las serpientes. Esa sensación tan agradable de meterse entre las sábanas limpias, debe de parecerse a la de los reptiles cuando hacen la muda. Por cierto, que he comido en un japonés donde me han puesto unos cangrejos que pescan en el momento mismo en el que cambian de caparazón y todavía lo tienen blando. Estaban crujientes y me han sabido a sábanas limpias.

Sábado. Me cruzo, de camino al quiosco de los periódicos, con la señora del perrito tamaño rata. Me pregunta por mi talón y le digo que bien manteniéndome a dos metros del animal. Me cuenta que ha comprado otro canario, pero que el perro no se adapta a él.

–Cambie de perro –le sugiero con una sonrisa.

–No lo diga ni en broma. Por cierto, ¿no le interesará a usted quedarse con el canario?

–Se lo preguntaré a mi mujer –le digo.

Naturalmente no se lo pregunto. Pero por la tarde viene ella adonde estoy escribiendo y dice que por qué no le he dicho que una vecina nos ha ofrecido un canario. Odio tener que dar explicaciones, pero me pongo a ello. | Sigue leyendo.