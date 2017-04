Opinión / Papel mojado

Déjame escuchar las noticias Juan José Millás / Ilustración de Fernando Vicente

Lunes. Si sumáramos los metros cuadrados de todas las tiendas de chinos que hay en España, saldría un país del tamaño de un Principado. De un Principado chino, claro, que no tendría nada que envidiar a Andorra o a Mónaco. Entonces, los chinos podrían pedir la independencia de España, incluso de Cataluña, y constituir un Estado dentro del Estado. Esto es lo que pienso mientras doy vueltas por el interior del chino de mi barrio en busca de la comida para el gato. En mi deambular, descubro que el chino tiene debajo del mostrador un televisor portátil por el que emiten un programa de televisión chino. También tiene un periódico escrito en su idioma sobre el congelador de los hielos. Me atrevería a decir que el chino tiene más de chino que lo que Artur Mas tiene de catalán. Mas es catalán del 3 %, mientras que mi chino es 100 % chino, un poco al modo en que Susana Díaz es 100 % PSOE. No te lo pierdas.

Martes. En el taller de escritura, un alumno nuevo pregunta si para escribir tienes que saber escribir. Buena pregunta, pues la mayoría de los alumnos llegan sin saber hacerlo. Significa que ignoran dónde va el complemento directo y dónde el circunstancial, ni siquiera sabrían distinguir el uno del otro. Para hacer literatura, tienes que saber escribir con corrección. Vale decir que no puedes ser heterodoxo sin haber pasado por la ortodoxia. La literatura es una forma de heterodoxia que se da cuando te enfrentas al texto normal y logras convertirlo en un texto anormal. Como coger un billete de 50 euros y manipularlo hasta convertirlo en uno de 60. Ya sabemos que el de 60 no existe, por eso precisamente es un billete literario. Un texto normal es el Código de Tráfico. Si lograras imponer tu subjetividad a cada uno de sus artículos, te saldría una novela. Pero no es sencillo, por eso no hay novelas sobre este código.

Miércoles. Un vendedor de cupones y un cliente discuten acerca del miedo. El ciego dice que da más miedo cerrar los ojos y seguir viendo que abrirlos y no ver. He cazado la frase al vuelo y me he puesto a la cola, no porque quiera comprar un cupón, sino por escuchar la plática. Mala suerte, porque en ese momento termina. Como me da apuro irme, pues solo hay una persona delante de mí y tengo la impresión de que el ciego ve, me quedo y compro un décimo del Sorteo Especial del Día de la Madre. Me lo ha ofrecido el vendedor, pues yo ni siquiera sabía que existían. Me lo guardo en el bolsillo y sigo mi camino pensando en mi madre muerta. Si hubiera vida más allá, se habría emocionado. Más tarde, en un bar donde paro a tomar café, tomo el décimo y lo guardo cuidadosamente en la cartera, como si fuera una estampa. Mi madre llevaba en el billetero una estampa de Santa Gema de Galgani, a la que adoraba porque era muy milagrera, aunque en mi casa no se notó. Es decir, que mi madre llevaba una estampa con el mismo espíritu supersticioso con el que yo ahora llevo el cupón: para ver si se produce el milagro. No había pensado nunca en esta dimensión religiosa de la lotería. A ver si me toca.

Jueves. Me paso la mañana revisando las cajas que traje de la casa de mis padres cuando murió mamá. Estoy empeñado en encontrar la estampa de Santa Gema de Galgani. Durante el desayuno fue una idea que a mediodía se convirtió en obsesión. Por fin hallo el billetero, donde se conserva su viejo carné de identidad y, junto a él, la estampa. Cojo la estampa, que tiene una oración por detrás, y la coloco en mi cartera, junto al cupón de ciegos, para que se contagie aquella de este o este de aquella. Decido que si me toca el cupón, volveré a creer. Después de comer, empiezo a darle vueltas a lo que significaría creer y dejo que se me escape una sonrisa nostálgica.

–¿Qué pasa? –dice mi mujer, que se encuentra a mi lado, en el sofá, viendo las noticias.

–¿Qué pasa de qué? –digo yo.

–Es que te estabas riendo.

Le digo que me reía de una tontería que se me acababa de ocurrir. Pregunta por la tontería y le digo:

–¿A ti qué te daría más miedo, abrir los ojos y no ver o cerrarlos y seguir viendo?

–Anda, déjame escuchar las noticias –dice.