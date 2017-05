Opinión / Papel mojado

La importancia del error por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Lunes. Mi editor me invita a veces a un baño turco. Vamos a unas instalaciones en las que también hay sauna, pero la sauna es muy seca, para su gusto y para el mío. En el baño turco te cueces al vapor. He buscado en internet qué es más sano, si el calor húmedo o el seco, y no he acabado de aclararme. El húmedo, en cualquier caso, va bien para los pulmones. Los limpia, por lo visto. Los deja tan limpios que lo primero que te apetece, al salir, es fumarte un Camel. Quien dice un Camel dice un Winston, pero yo tengo mitificado el Camel por razones que no vienen al caso. En realidad, nada viene al caso, pero tenemos que seguir viviendo. A los cinco minutos de hallarme en el baño turco, mi cabeza se dispara en diferentes soluciones narrativas para la novela que tengo entre manos. Lo curioso es que aparecen soluciones en apariencia incompatibles. En esto, como si me estuviera leyendo el pensamiento, escucho, entre los vapores, la voz de mi editor:

–¿Cómo va la novela?

–Avanza a buen ritmo –miento.

Siempre digo que avanza a buen ritmo, aunque a veces se frena en seco y permanezco una semana o dos sin tocarla. O ella sin tocarme a mí. Resulta curioso que, cuantas más novelas escribas, más difícil te resulte escribirlas. Como si el oficio o la experiencia no sirvieran de nada.

–¿Por qué no me envías las primeras páginas, para que les eche un vistazo?

–Porque no –respondo, y reímos al unísono.

A los veinte minutos abandono la sala, me doy una ducha fría y regreso. Soy la persona que durante más tiempo aguanta los baños de vapor. Me quedaría a vivir en uno de ellos. Al principio, me provocaban claustrofobia, por lo que me daba un poco de miedo entrar. Ahora me da miedo salir.

Martes. Le cuento a mi psicoanalista el encuentro de ayer con mi editor, en la sauna.

–¿De qué hablaron? –dice ella.

–De mi novela –digo yo–, pero poco. Me preguntó cómo iba. Le dije que bien, aunque no sé cómo va.

–¿Es normal no saber cómo va una novela?

–pregunta.

–¿Cómo va mi análisis? –pregunto yo.

Ella calla. Quizá no tenga ni idea de cómo va mi análisis o quizá no quiera decírmelo del mismo modo que yo no quiero decirle a mi editor cómo va la novela. La novela y el análisis discurren por caminos paralelos. No se encuentran, pero se envían señales. La novela modifica el análisis y el análisis modifica la novela.

–¿Se daría usted un baño turco conmigo? –pregunto a la terapeuta.

–Desde luego que no –responde al segundo.

–Pues sería un buen sitio para hablar, mejor que el diván. Deberían preparar consultas que sirvieran al mismo tiempo como baños de vapor. Es bueno expulsar sudor por los poros al tiempo de expulsar palabras por la boca. Las palabras, a veces, son una forma de sudor.

–¿En qué sentido son una forma de sudor?

–En el sentido de que con ellas se eliminan impurezas.

–Bueno, le animo a que patente ese tipo de consultas.

Al salir a la calle, me siento en un bar, pido una copa, e imagino a mi psicoanalista y a mí, desnudos, rodeados de nubes de vapor, yo hablando y ella interpretando. La idea, aunque excelente, resulta inviable, por cara. Si analizándome en seco me cobra lo que me cobra, no quiero pensar en el dineral que me costaría tratar el cuerpo y el alma al mismo tiempo.

Miércoles. Abro a primera hora el ordenador y me pongo a trabajar en la novela. En realidad, me pongo a releer lo que llevo escrito, para ver si va a alguna parte. Y va a alguna parte, de eso estoy seguro, pero a una parte que no tiene mucho que ver con la idea que me había hecho al comenzarla. Es como si, pretendiendo viajar a Valladolid, se dirigiera uno, por error, a Nueva York. En cierto modo es mejor la alternativa neoyorkina. Los errores son fundamentales en la creación y en la ciencia. Hace poco, por un error, se ha descubierto que el gusano de la cera es capaz de degradar en minutos el plástico que la naturaleza elimina en cien años. ¿Sigo, pues, el camino que me marca la novela (el que marca mi inconsciente, cabría decir) o el que había previsto mi pobre yo desde el principio? Conozco la respuesta, pero la retraso.