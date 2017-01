Opinión / Papel mojado

La sábana usada por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Lunes. En un banco del parque, a primera hora de la mañana, cuando salgo a caminar, encuentro un tenedor con una fresa grande (¿un fresón?) ensartada en sus púas. Me siento en un extremo del banco y observo con perplejidad el hallazgo. Hay niebla, hace frío y excepto un corredor con el que me crucé a la entrada, no he vuelto a ver a nadie. Al poco, empiezo a discutir conmigo mismo. Una parte de mí dice: cómetela, cómete la fresa. La otra pregunta que por qué tendría que hacerlo. Para demostrarte que superas el asco. No tengo ninguna necesidad de superar el asco. Sí la tienes, te pasas la vida proponiéndote retos absurdos, te mueres por comértela. Está bien, qué me das si me la como. No te doy nada, no necesito darte nada porque bastante satisfacción obtienes en comerte una mierda. No es una mierda, es una fresa. Pero alguien podría haberla chupado. ¿Qué sentido tiene que alguien deje una fresa chupada en un banco del parque? Cosas más raras se ven.

El combate entre las dos partes de mí continúa subiendo de tono hasta que al fin, por descansar, cojo el tenedor, me meto la fresa helada en la boca, la mastico y me la trago. No era más que una fresa (o un fresón). Nadie la había chupado, nadie le había inyectado veneno. Guardo el tenedor en el bolsillo, me lo llevo a casa, y lo disimulo entre la cubertería familiar.

Martes. Durante el desayuno, mi mujer tropieza con el tenedor intruso y me lo muestra extrañada:

–¿De dónde ha salido esto? –dice.

–Ni idea –digo yo destapando un yogur.

Una hora más tarde, le cuento a mi psicoanalista la historia de la fresa. Me pregunta si llevo a cabo con frecuencia episodios de ese tipo. Le digo que sí, que me peleo todo el rato conmigo mismo.

–En cierta ocasión –añado–, me comí un escarabajo solo por ver si era capaz de comérmelo.

–¿Un escarabajo? –dice ella.

–Sí, hace muchos años, de joven. Salí al jardín de una casa que habían alquilado mis padres en la sierra para pasar el mes de agosto, arranqué la corteza de un árbol, y apareció debajo el animal. Una parte de mí decía que no sería capaz de comérmelo. La otra que sí. Venció la que sí. Siempre vence la voz que transgrede.

–¿Lo masticó?

–Un poco. Lo mastiqué para sufrir, sí, porque sabía a verde. Ya le he dicho en alguna ocasión que soy sinestésico y que los colores me saben.

–¿Y a qué sabe el verde?

–A bilis. El azul es salado y pica un poco, como si llevara jengibre.

La terapeuta me pregunta luego por el tenedor intruso, pero no se me ocurre nada, excepto que yo me siento entre los seres humanos como ese tenedor que no pertenece a la cubertería en la que está.

Miércoles. Mi mujer sigue dándole vueltas al tenedor. ¿De dónde ha salido, cómo ha llegado a un cajón de nuestra cocina? Le recuerda aquel día, hace uno o dos meses, en el que descubrió entre nuestras sábanas una que no era nuestra, y que también la había puesto yo, a escondidas, después de comprarla en un mercadillo de segunda mano al que fui a caer de casualidad. Yo pongo cara de extrañeza y le digo que, si no le gusta, que lo tire.

–No se trata de si me gusta o no –dice ella–, sino de cómo llegan a nuestra casa cosas que no son de nuestra casa. Porque además, este tenedor, como la sábana, está usado. ¿Es que a ti no te preocupa?

–Yo estoy acostumbrado al misterio –le digo, y me retiro a leer el periódico.

Jueves. Intento mantener unas rutinas que me hagan menos dolorosas las navidades. Pero su atmósfera se cuela por todas partes. Se cuelan en el correo electrónico felicitaciones de gente que no conozco y que reenvío al correo de mi mujer, para que vea que no solo llegan sábanas y tenedores que no nos pertenecen, también textos empalagosos y mal escritos que seguramente iban dirigidos por error a otras personas. Ella me responde que no es lo mismo una felicitación de navidad que un tenedor o una sábana y yo no insisto para no parecer sospechoso.

Por la tarde, voy a los chinos del barrio y compro un nacimiento de plástico que coloco, un poco disimulado, en un rincón del aparador. A ver qué dice mi mujer cuando lo encuentre.

