Me atropella un coche

Veo la alcantarilla del lunes abierta. Doy la vuelta y llego al quiosco por otro camino. Ya en casa me arrepiento de no haberme asomado.

Lunes. Cuando salgo a por el periódico, por la mañana, veo una alcantarilla abierta con una pequeña cerca alrededor, para avisar del peligro a los transeúntes. Me asomo, por curiosidad, y un operario, desde la oscuridad, me grita:

–¿Qué mira usted?

–Perdone, no quería molestar –me excuso.

–Bueno, ya que está ahí, écheme una mano –dice.

Permanezco en silencio, sin atreverme a preguntar en qué puedo ayudarle, pero no hace falta porque enseguida me lo dice él:

–Quite la cerca y tape la alcantarilla.

–¿Y qué hago con la cerca?

–Déjela apoyada ahí mismo, sobre ese árbol. Luego vendrá un compañero a recogerla.

No sin aprensión, sigo sus instrucciones. La tapadera, de hierro, pesa mucho, pero a base de patadas consigo encajarla en el registro. Luego sigo mi camino hacia el quiosco con un gran sentimiento de extrañeza y de culpa. He visto muchas películas en las que los ladrones entraban en los bancos a través de las alcantarillas. Igual he ayudado sin querer a cometer una fechoría.

Martes. Me pongo una chaqueta que hace años que no uso en cuyos bolsillos encuentro un billete de metro, tres o cuatro recibos de taxis y un papel arrugado con lo que parece un número de teléfono. Tiro el billete de metro y los recibos a la basura, pero guardo el número de teléfono, que no me resulta familiar. Pese al trabajo pendiente, me entretengo en cotejarlo con la agenda de mi móvil, a ver si logro averiguar a quién pertenece. La operación, de la que no obtengo resultado alguno, me lleva media hora larga. Por la tarde, no puedo resistirlo más y marco el número. Atiende una mujer:

–Diga –dice.

–Hola –digo yo–. ¿Con quién hablo?

–¿Con quién hablo yo? –pregunta la voz.

–Con Ricardo –digo al azar.

–Ah, hola, Ricardo –dice la mujer–, soy Lola, no te conocía, tienes la voz rara.

–Es que estoy un poco acatarrado. Tú también, ¿no?

–Sí, me mojé ayer al salir del cine. Llegué a casa empapada.

–¿Y qué viste? –pregunto por preguntar algo, intentando reconocer a la tal Lola.

–Una película rumana, con subtítulos. Trataba de un tipo que trabajaba en las alcantarillas.

Otra vez las alcantarillas. Lola sigue contándome que el protagonista es en realidad un buscador de oro: recoge los anillos o las medallas que se la caen a la gente al ducharse y que se cuelan por el sumidero. Finalmente, no resistiendo más la curiosidad, le confieso que no me llamo Ricardo, sino Juan José, y que he encontrado su número de teléfono en el bolsillo de una chaqueta antigua. La mujer no conoce a ningún Juan José. Le digo entonces mi apellido y tampoco le suena de nada. Al despedirnos continúo tan perplejo como antes de telefonear. Después meto el papelito con el teléfono en el mismo bolsillo en el que lo encontré y guardo la chaqueta en el armario de la ropa fuera de uso. Por la noche, en la cama, imagino que me muero y que uno de mis hijos, al recoger la casa, da con la prenda y encuentra el número, al que llama para averiguar de quién se trata. Pero le ocurre lo mismo que a mí.

Miércoles. Leo en el periódico el enunciado “sexo de ficción”, referido a una serie de la tele, y permanezco unos segundos pensativo. ¿Existe un sexo real?

Jueves. Suena el teléfono, lo cojo. Al otro lado hay un tipo que me invita a participar en unas jornadas sobre seguridad vial. Le digo que no sé nada sobre seguridad vial y dice que da lo mismo, que lo importante es que sea ameno porque están dirigidas a niños de diez a doce años. Rechazo la propuesta y nada más colgar recuerdo que a mí me atropelló un coche cuando tenía esa edad. Crucé corriendo la calle, porque llegaba tarde al colegio, cuando caí bajo las ruedas de un automóvil. Milagrosamente, no me ocurrió nada. Me levanté y seguí corriendo y hasta hoy. A veces pienso que no he parado de correr.

Viernes. Al ir a por el periódico, a primera hora, veo la alcantarilla del lunes abierta, con su cerca protectora alrededor. Instintivamente, doy la vuelta y llego al quiosco por otro camino. Pero luego, ya en casa, me arrepiento de no haberme asomado, para ver cómo iban las cosas por abajo.

