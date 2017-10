Opinión / Papel mojado

Perder la razón Juán José Millás. Ilustración: Fernando Vicente.

Lunes. Me quedé dormido leyendo una historia apasionante del hormigón armado. Las historias apasionantes, a eso de la media tarde, me dan sueño. Las aburridas, en cambio, me despejan. Se lo comenté luego a mi psicoanalista y emitió una especie de mmm. Varias emes seguidas, sin vocales.-¿Lo duda usted? –pregunté.-Tal vez –dijo.Las historias aburridas me ponen nervioso, de ahí su capacidad para excitarme. Les busco las costuras, me pregunto cómo el autor no se dio cuenta de que su relato empezó a perder aire nada más nacer, en el caso de que no naciera muerto, que viene a ser lo más frecuente. Las historias aburridas se escriben como sin querer, mientras que las apasionantes son el resultado de un cálculo. Hay gente que se pone a contar el divorcio de sus padres sin valorar la resistencia de los materiales narrativos. Tales reflexiones me despiertan.-¿Qué es lo que le interesaba del hormigón armado? –preguntó mi psicoanalista.-Su capacidad para hacer desaparecer los cadáveres –le dije.Muchas veces, observando las estructuras de hormigón de la arquitectura moderna, me pregunto cuántos muertos tendrán sus entrañas. Esos viaductos impresionantes, sostenidos sobre gigantescas columnas de hormigón, constituyen verdaderos sarcófagos cuyo interior está repleto de gente desaparecida.

Martes. La historia de los materiales de construcción es una novela que nadie ha escrito todavía. Entre la choza levantada con barro y paja y el rascacielos acristalado de 500 metros de altura, hay toda una epopeya de la que no sabemos nada. Entramos en nuestro cuarto de baño, repleto de materiales cerámicos, y no se nos ocurre preguntar cómo se ha alcanzado la perfección de la taza del retrete, del bidé, del lavabo, la delicadeza de los azulejos que alicatan la estancia desde el suelo hasta el techo. El cuarto de baño es Marte. Nos gusta encerrarnos en él por eso mismo, porque se trata de un territorio lejano, aunque se encuentre al lado del dormitorio. El dormitorio se le ocurre a cualquiera, pero para inventar un cuarto de baño hay que poseer un talento narrativo fuera de lo normal. Yo suelo visitarlo de madrugada. A eso de las 3 o las 3,30 me despierto, abandono la cama, y me encierro en el cuarto de baño con todas sus luces encendidas. La mampara de la bañera es un prodigio. El cuarto de baño, con sus superficies tan pulidas, tiene también algo de nave espacial. Ahora mismo podría estar volando hacia Venus sin salir de mi casa. Y en pijama.-Necesito ir un momento al baño –le digo a mi psicoanalista.-¿Seguro que no es para curiosear? –me pregunta.-Seguro –digo yo.Abandono la consulta, salgo al pasillo y me introduzco en ese cuarto de baño ajeno, con sus olores característicos y su iluminación especial. Veo un cepillo de dientes, un vaso de plástico con un motivo infantil, una jabonera, un frasco de perfume, una pastilla de jabón con la forma de una rosa. Al regresar al diván desde Marte me siento más reconfortado y la sesión fluye como acero líquido derramado sobre un molde: al rojo vivo.

Miércoles. Propongo a mis alumnos del taller de escritura que cuenten la aventura de desplazarse desde la cocina al cuarto de baño.-¿De qué casa? –pregunta Julia.-De la de vuestros padres –digo yo.La chica cierra un momento los ojos, como si tratara de visualizar el espacio y enseguida se pone a escribir como una posesa. Acaba de descubrir que ese viaje es como una huida al corazón de las tinieblas. El resto de los alumnos permanece unos instantes perplejo, pero al poco todos comprenden la propuesta e imitan el comportamiento de Julia. Yo salgo afuera a fumarme un cigarrillo y, mientras voy de un lado a otro, me veo deambulando por el pasillo oscuro de la casa de mis padres. Acabo de robar un pastel en la cocina y me dirijo al cuarto de baño para comérmelo a escondidas.

Jueves. El mejor modo para perder la razón pasa por tenerla. De hecho, no se puede perder si no la has tenido. Se me ocurre esto escuchando una discusión sobre política en el bar de abajo. El que llevaba la razón, acaba de perderla al ponerse agresivo.