Opinión / Papel mojado

Somos carne de anuncio por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Domingo. Enciendo la tele, sale el ministro Guindos, o de Guindos, ahora no caigo. Le preguntan por la pobreza energética y habla de un bono para familias necesitadas que empezará a funcionar cuando pase el frío.

Martes. Aparece en la tele una señora que tiene pérdidas de orina cuando tose. Anuncia una compresa que convierte la orina en gel. Eso es al menos lo que me parece entender. Supongo que si en lugar de orinarse al toser, tosiera al orinar, la industria farmacéutica le recomendaría una mascarilla. Sin darme cuenta, me pongo a dirigir mentalmente el anuncio de la mascarilla.

Miércoles. En el metro, como hay epidemia de gripe, la gente tose sin parar. Inevitablemente, me viene a la cabeza el anuncio de la compresa de ayer y pienso en todas esas pérdidas de orina que se producen a mi alrededor. La publicidad debería llevar más cuidado con lo que anuncia. Puede, sin darse cuenta, joder la vida al telespectador.

Jueves. En el taller de escritura, Dionisio, tras solicitar mi permiso, propone a sus compañeros escribir un relato sobre mearse en la cama. No me lo puedo creer, por lo que supone de coincidencia. Por otra parte pienso que quizá ha visto también el anuncio de la compresa (sin duda lo hemos visto todos), lo que le ha traído a la memoria algún episodio personal de enuresis.

La propuesta hace gracia a todo el mundo porque esa es una de las cualidades del pis (y del culo, y de la caca). Cuando la clase, ante mi mirada de fastidio, se calma, pregunto a Dionisio:

–¿Cómo se te ha ocurrido esa idea?

–Por un anuncio que vi en la tele, un anuncio en el que una señora, cuando tose, tiene una pérdida de orina.

Otra vez las risas. Lola, la exmonja, por la que tengo un gran respeto, es la que más se ríe. El exjugador de baloncesto da golpes sobre la mesa con la manaza derecha para mostrar su regocijo. Todo el mundo ha visto el anuncio y a todo el mundo, en una medida u otra, le ha afectado. Me parece terrorífica esta influencia de la tele en nuestras vidas, pero no digo nada. Dionisio, sin ningún pudor, cuenta sus problemas de incontinencia y dice que nadie ha escrito nada sobre el asunto. Les remito a la lectura de Tres días en la nieve, una excelente novela de Enmanuel Carrère sobre el tema y cambiamos de conversación.

–¿Pero podemos escribir el relato o no? –insiste Dionisio.

–No.

–¿Por qué?

–Porque yo soy el que dice de lo que se escribe y de lo que no se escribe aquí.

Termino la clase entre murmullos de desaprobación.

Viernes. Enciendo la tele para ver el telediario y salta el anuncio de la compresa. Empiezo a ponerme paranoico. Cambio de canal, donde están pasándolo de forma simultánea. Apago la tele. Mi mujer me pregunta que por qué la he apagado y le digo que por nada.

–Entonces enciéndela, que está a punto de empezar el telediario.

La enciendo cuando el anuncio está terminando. Empiezan las noticias, a las que no presto atención porque mi cabeza sigue en la publicidad. Me pregunto de qué forma secreta afectan los contenidos de la televisión a nuestras vidas. Durante estos días, por suerte o por desgracia, me ha sido dado ver por dentro, aunque de forma parcial, los efectos colectivos de un anuncio. ¿Pero y aquellos de los que no hablamos? ¿En qué instancia de nuestras almas se deposita toda esa basura en la que se mezclan los anuncios de perfumes con los de las pizzas y los de las pizzas con los de las compresas, etcétera?

–¿En qué piensas? –pregunta mi mujer.

–No te lo creerías –le digo.

–Entonces, déjalo.

Lo dejo.

Sábado. Comemos en casa de un matrimonio amigo que se divorció hace años y ahora se ha vuelto a emparejar. La situación resulta un poco violenta porque durante este tiempo pasado unos mantuvieron la amistad con ella y otros con él. Es como si se reunieran, por iniciativa de sus jefes, dos equipos enemigos. Los jefes son unos traidores. La conversación avanza a trompicones, como con miedo a tocar algún recuerdo escabroso. En esto, alguien pregunta:

–¿Habéis visto el anuncio de la señora que tiene pérdidas de orina al toser?

