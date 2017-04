Opinión / Papel mojado

Sopa de berberechos Juan José Millás / Ilustración: Fernando Vicente

Lunes. Comprendemos la palabra sentido cuando la colocamos junto a otra: El sentido de la vida, por ejemplo, el sentido de la filosofía, el sentido de la escritura… Pero nos desconcierta cuando aparece sola. Ayer, en el metro, un joven le decía a otro:

–Lo malo no es que nos estén excluyendo del mundo laboral, es que nos están expulsando del sentido.

Era un joven con libros en la mano, como su interlocutor, de manera que debían de ir o de venir de la universidad. La frase me impresionó. ¿Acaso no estamos siendo todos expulsados del sentido?

Se lo dije a mi psicoanalista, nada más tumbarme en el diván:

–Nos están expulsando del sentido.

–De qué sentido –me preguntó ella, como si habláramos del sentido del gusto o del olfato.

–Me refiero al sentido, en general.

–¿Al sentido en su calidad de significado?

–Eso es, nos están expulsando del significado.

–Póngame un ejemplo.

–Hace poco, un político que había promovido desde su escaño un boicot contra Coca-Cola abandonó su asiento, fue al bar del Senado y se bebió dos botellas.

Me vino a la cabeza ese caso, que en realidad era menor, porque los mayores son como el agua para los peces: no los vemos. Empecé la sesión hablando del sentido y desde él, no sé cómo, me deslicé, nos deslizamos, a la receta de la sopa de berberechos. En realidad sí sé cómo. Mi madre decía –lo recordé en ese instante– que las sopas eran la salsa de la vida. Que en todo hogar, por humilde que fuera, debía haber siempre un puchero con sopa en la lumbre. El sentido de la vida de mi madre eran las sopas.



Martes. A primera hora, tras echar un vistazo a la prensa digital, repaso mentalmente los ingredientes de la sopa de berberechos y se me hace la boca agua. Como tenemos invitados a comer, voy al mercado y compro un quilo de berberechos con el que regreso a casa. Mientras sueltan la arena en un recipiente de agua con sal, preparo un sofrito de ajo y cebolla al que añadiré, colado con un paño de cocina, el caldo que resulte de cocerlos. Dos vasos de agua, uno de vino blanco, una pastilla de caldo de pescado y unos torreznos, listo. Me sale una sopa de primera, que los convidados elogian.

–¿Cómo se te ha ocurrido esta receta? –preguntan.

–Pensando en el sentido –les digo.

–¿En qué sentido? –repreguntan.

–En ninguno en particular. He dicho sentido donde quería decir significado. Una sopa de berberechos está llena de significado.

Me observan interrogativamente durante unos segundos y luego cambian de conversación. Pero percibo que algo se ha roto. Como si el significado hubiera perdido prestigio.



Miércoles. Pienso que el absurdo adquiere sentido cuando se escribe sobre él. La literatura del absurdo es en realidad la literatura del sentido. La literatura del absurdo contiene cantidades de significado muy superiores a los que exuda la literatura convencional. A veces, practicando una cosa, se practica la contraria. En el ateísmo militante de quien vive en la cultura cristiana, por ejemplo, se percibe una religiosidad superior a la de los creyentes. He conocido a muchos ateos que creían, inconscientemente, en el concepto de la salvación. Que vivían para salvarse en el sentido cristiano del término. Creo que mi propia existencia se ha guiado, sin que me diera cuenta, por esta idea de la salvación. He ahí un significado mayor.



Jueves. En el taller de escritura, hablamos de dónde buscar el significado. Les digo que en la periferia de la realidad. Si no está allí, no está en ningún sitio. De ahí que el escritor no deba mirar nunca donde le dicen que mire. En ese lugar, que suele coincidir con el centro, no hay nada, excepto un vacío por el que se cuela el sentido como el agua por el sumidero del lavabo. Cuando un mago le invita a observar su mano derecha, el escritor debe atender a lo que hace con la izquierda, porque ahí está el truco. La realidad es un juego de magia: nos hace creer que la Tierra es plana y que el Sol gira a su alrededor. Todo está dispuesto para engañar a los sentidos, lo que constituye un modo de hacernos perder el significado. | Sigue leyendo.