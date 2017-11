Opinión / Papel mojado

Trastornos de carácter Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Quizá me he equivocado de carácter. Y de nombre. Tal vez mis padres deberían haberme puesto José Juan en vez de Juan José.

Lunes. Le conté a mi nieta que tengo un hermano gemelo, de nombre José Juan, con muy mal carácter, de modo que si un día la grito, la castigo o no le hago el suficiente caso, debe atribuirlo a que he sido sustituido por José Juan en la tarea de cuidarla. Esto me permite no ser siempre el abuelo solícito, afectuoso y dulce a que obliga el estereotipo.

-¿Por qué te enfadas tanto, abuelo? –me pregunta.

-Porque soy José Juan. Juan José estaba ocupado hoy.

-¿Y a qué jugamos?

-A nada, déjame en paz.

A veces, cuando estoy muy cansado de sus continuas demandas, me meto en el baño como Juan José y salgo al rato como José Juan. Ella lo nota porque tuerzo un poco el gesto y la miro con expresión de fastidio. Por lo demás, José Juan y yo vestimos igual y somos idénticos físicamente. Naturalmente, ella sabe que todo esto es mentira y yo sé que ella lo sabe. Pero los dos fingimos que el cabrón de José Juan existe y a medida que pasa el tiempo le vamos añadiendo atributos, todos ellos repugnantes. De hecho, el carácter de José Juan no hace otra cosa que empeorar con el paso de los días. Últimamente trata a la niña como a una Cenicienta. Ayer, por ejemplo, le dio el cubo y la fregona y le mandó pasarla por toda la casa. Cuando terminó, la puso a pelar patatas. De un tiempo a esta parte, observo con estupefacción que la niña prefiere estar acompañada por el perverso José Juan más que por el bondadoso Juan José.

Martes. Le cuento a mi psicoanalista el conflicto entre Juan José y José Juan y me dice que quizá José Juan, pese a su mal carácter, educa mejor que Juan José.

-José Juan –añade– pone a la niña límites que Juan José no se atrevería. Y los niños, aunque protesten, agradecen mucho que se les pongan.

-Me pregunto –digo yo– si las cosas, en caso de actuar como José Juan en el resto de los ámbitos de mi existencia, me irían mejor que como Juan José. Quizá me he equivocado de carácter. Y de nombre. Tal vez mis padres deberían haberme puesto José Juan en vez de Juan José.

-¿Cómo piensa usted que acude a la consulta?

-Como Juan José, evidentemente.

-Tal vez haya llegado la hora de que permita venir algún día a José Juan. A ver si de ese modo avanzamos un poco.

-No me joda –digo.

-¿Love? Jamás se había atrevido, al menos aquí, a emplear esa expresión.Abandono la consulta confundido. Esto de haberse equivocado de carácter resulta más complicado de lo que creía. Y no sé si a estas alturas tiene remedio. Puedo jugar a José Juan con mi nieta, pero mi sustancia es la de Juan José, al que empiezo a ver como un gilipollas bondadoso, digno de lástima. Me meto en el metro, donde al poco se sube un tipo que toca (mal) las maracas y luego pasa la gorra. En vez de afearle que nos haya roto los oídos, que es lo que habría hecho José Juan, le doy un euro. Definitivamente, no tengo remedio.

Miércoles. Me llama mi hijo: que si puedo ir a buscar a la niña al cole. Le digo que bien, que vale. Tras colgar, me pregunto si la recojo como Juan José o como José Juan. Estoy ya completamente dividido en dos personalidades incompatibles. Finalmente, le compro un bollo de chocolate, que le gusta mucho, y voy a por ella como Juan José. Cuando ve el bollo y mi expresión de abuelo bondadoso, coge el bollo y lo tira al suelo. Nos metemos en el coche, yo con gesto de resignación; ella, con expresión de buscarme las vueltas, y cuando llegamos a casa le propongo que juguemos al ajedrez (está aprendiendo los movimientos de las fichas). Dice que sí, pero apenas he colocado el tablero cuando finge que tropieza con él y lo desbarata todo. Está pidiendo a gritos que aparezca José Juan, de modo que me voy al cuarto de baño, permanezco unos minutos frente al espejo y salgo transformado en mi doble malo.

-¿Qué es esto? –grito observando las fichas de ajedrez por el suelo.

-Se me han caído –se disculpa.

-Pues ya estás recogiéndolas. Y cuando las tengas recogidas, coges la escoba y te pones a barrer.

-Sí, abuelo –responde sumisa.

Y se pasa la tarde barriendo, mientras yo leo una novela. Pero lo que de verdad me apetece es que juguemos.