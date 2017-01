Opinión / Papel mojado

Un ataque de culpa Por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente.

Lunes. Las cenas navideñas han contribuido a la expansión de la gripe. Ese cansancio que, pese a la desaparición de la fiebre, usted arrastra todavía, esa desgana, ese deseo loco de que llegue la noche para acostarse, se fraguó en la cena de Año Viejo. Pero no tiene usted ni idea de quién le contagió el virus. Pudo ser el sobrino, el cuñado, la madre, la nuera, el hijo. Lo cierto es que alguien tosió sobre la sopa de menudillos o sobre los turrones de los postres para amargarle los primeros días de 2017, que inauguró con fiebre alta, dolores musculares, congestión nasal y quizá descomposición intestinal. Pero lo peor de la gripe no es lo que trae cuando llega, sino lo que te deja cuando se va. Nos referimos a ese vacío existencial, a esa ausencia de sentido, a esa sensación de oquedad con la que luego es preciso convivir durante las semanas de la cuesta de enero. Si usted es además de esas personas que pidieron un crédito para hacer frente a los regalos de Reyes, la sensación de absurdo se le multiplicará. No haberlo solicitado, o no haber despedido el año en casa de los padres de su marido. O de su esposo. Por cierto, que esos préstamos, que este año se han multiplicado, se llaman “créditos al consumo”. Nombre magnífico donde los haya. Al consumo.

Martes. Y lo peor de la gripe no ha llegado. En los telediarios salen personas con bata blanca, a la puerta de los hospitales, contándonos que los pasillos están llenos de enfermos y que la saturación es histórica. Todos los años es histórica. Yo, en el momento de escribir estas líneas, aún no he caído, aunque estoy rodeado de toses. Quiero atribuirlo a la vacuna, que unos años me protege y otros me desprotege. El pasado cogí la peor gripe de mi vida porque la cepa que me pusieron, por lo visto, se había quedado antigua. Los virus mutan como las palabras. Si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a decir vicisitud, pero nuestros hijos, por hacer una gracia, empiezan a decir visicitud, lo más probable es que al cabo de un tiempo todo el mundo diga visicitud. He ahí una mutación de las que ha habido miles o millones a lo largo de la historia. Los virus y las palabras modifican su ADN por hacernos una gracia, para demostrar la debilidad de la biología y de la gramática. Debilidad que es la que, paradójicamente, las hace fuertes. Ya veremos.

Miércoles. Evito la cafetería, por los virus, pero el quiosquero me da el cambio del periódico entre estornudos, lo que me irrita un poco.

–¿Pero por qué no te vacunas? –le digo cubriéndome disimuladamente la boca con la mano, como cuando los políticos hablan entre sí delante de las cámaras.

–Porque mi padre se vacunó y perdió la memoria.

Hay una leyenda negra sobre la vacuna de la gripe que no tiene nada que ver con la realidad, pero que, te la creas o no, acojona. Llamo a mi médico para contarle el caso del padre de mi quiosquero y se limita a decirme que los beneficios son mayores que los perjuicios.

–¿Pero puedes perder la memoria o no?

–Los beneficios, hay que fijarse en los beneficios.

Total, que no me saca de dudas.

Cuando, de vuelta a casa, abro la puerta, escucho una sinfonía de toses que me producen ganas de huir. Pero es mi casa y son los míos. Debo afrontar lo que de ellos me venga. El problema es que ninguno se ha vacunado porque el único hipocondríaco soy yo. Me paso la mañana sirviendo caldos calientes y paracetamoles a cara descubierta, sin mascarilla, para que no parezca que me dan miedo o asco los virus familiares. Solo confío en que, si he de caer, lo haga cuando ellos se hayan recuperado, para que puedan cuidarme. En el telediario dicen que la gripe común mata entre mil y cuatro mil personas cada año en España. Significa que no es ninguna broma.

Jueves. Cuando salgo a por el periódico, con mucho frío, paso por la farmacia y compro una caja de mascarillas. Al llegar a casa, que es ya un sanatorio en toda regla, me coloco una y comienzo a cortar las verduras para el caldo. Si mi mujer me pregunta, le diré que lo han recomendado por la tele. Luego, me da un ataque de culpa y me la quito.

Lee este y otros artículos de opinión en la edición digital de interviú.