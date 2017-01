Opinión / Papel mojado

Un discurso sobre el progreso por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Lunes. Aunque el Rey, en su discurso de Nochebuena, no debe decir nada, los medios deben fingir que ha dicho algo. Son las reglas del juego. Todo ello requiere un proceso interesante desde el punto de vista de la escritura creativa. O de la escritura descreativa, más bien. Es una lástima que no existan ediciones críticas de estas intervenciones, que los expertos, suponemos, liman hasta dejarlas en generalizaciones indoloras para el establish­ment y en omisiones irritables para el desestablishment. Todo el mundo contento, pues, tanto los instalados como los desinstalados, los ricos como los pobres, los monárquicos como los republicanos. A nadie puede decepcionar el soberano y a nadie decepciona. Imaginemos, si no, una pieza oratoria en la que el Jefe del Estado se mostrara francamente irritado por la corrupción de los políticos, visiblemente apenado por la pobreza de los ancianos, y perceptiblemente deprimido por la falta de horizonte de los jóvenes. Una pieza oratoria que contrariara a los biempensantes y agradara a los resentidos. Una pieza, por resumir, bajo cuya carga retórica apareciera un significado. Temblarían las estructuras del Ministerio de Hacienda, por señalar un ministerio que nos preocupa de manera especial.

Los cambios sociales suceden cuando los discursos de los poderosos y la realidad se encuentran. Y no estamos ahora para cambios. De ahí que, según la oratoria dominante, España no deje de crecer desde el punto de vista económico, lo que no obsta para que sus habitantes estén cada día más pobres. De ahí que se cree tanto empleo sin que se ingrese un duro en la llamada hucha de la Seguridad Social. De ahí también que al día siguiente de la llegada de Papá Noel, viéramos en los telediarios largas colas de gente que cambiaba en los grandes almacenes sus regalos idiotas por objetos prácticos. Debieron de agotarse los calcetines de lana, destinados a paliar la ausencia de vatios que aqueja a los hogares españoles. ¿Pero quién se atreve a hablar del precio del vatio en un discurso oficial y oficialista?

Martes. Propongo a los alumnos del taller de escritura que escriban el discurso del Rey de la Nochebuena próxima. Se produce un silencio acre seguido de murmullos que van creciendo en intensidad.

–Menos lamentaciones –les digo–, algunos de vosotros os tendréis que ganar la vida escribiendo para otros. Conviene que aprendáis a no decir nada de manera correcta.

Como ninguno ha escuchado ni leído el discurso de Felipe VI, cojo un periódico en el que han extractado los párrafos más interesantes y les pongo un ejemplo. El pasaje se refiere al momento en el que el Rey habla de nuestro patrimonio. “Un patrimonio –dice– que merece el cuidado de todos y que todos debemos ayudar a proteger como lo mejor que tenemos y somos; como lo mejor de lo que nos une”.

Se escuchan carcajadas al fondo de la clase.

–¿Os creéis que es fácil escribir una obviedad de este calibre?

–¿Dice algo del progreso? –pregunta Lola, la exmonja.

Busco y encuentro el siguiente párrafo: “El progreso, la modernización, el bienestar, requieren de una convivencia democrática basada en el respeto a la ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar”.

Las carcajadas, ahora, se escuchan fuera del aula y llaman la atención del jefe de estudios.

–¿Qué pasa? –dice asomando la cabeza.

–Nada, estamos aprendiendo a escribir discursos –digo yo.

–¿Discursos para quién?

–Para el Rey –apunta la exmonja.

El jefe de estudios cierra la puerta con expresión de desagrado y los alumnos me observan expectantes.

–Dejémoslo –digo–, después de todo quizá nunca tengáis que ganaros la vida de este modo.

–Entonces, sobre qué escribimos –insiste la exmonja, que está muy participativa porque lleva una semana tomando antidepresivos.

–Sobre el otoño –digo yo con una ironía que no captan.

Miércoles. Me propongo no ver la televisión en todo el día, a ver qué pasa, pero a la hora del telediario me rindo y luego me siento culpable, como si hubiera vuelto a fumar.

