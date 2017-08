Opinión / Papel mojado

Un suceso trascendental Juan José Millás / Ilustración: Fernando Vicente

Lunes. Mi cerebro exuda obsesiones. Mis oídos producen cera. Mis narices fabrican mocos. Mi boca crea saliva. Todo ello mientras escribo, leo, como frutos secos, paseo por el campo, o toco el violín. Pienso en ello mientras veo en la tele a unos semejantes que, además de lo anterior, sudan. La apagaría, pero se me ha extraviado el mando a distancia y se ha estropeado el sistema manual. Lleva 48 horas funcionando a toda máquina, con el volumen más bien alto. En el servicio técnico me han dicho que no podrán venir hasta pasado mañana, quizás al otro. Hasta el miércoles o el jueves, traduzco.

–Me voy a volver loco –digo a la persona que me atiende.

–Desconéctela de la red –me sugiere.

Me quedo estupefacto porque no se me había ocurrido que podía desenchufarla. Parece que las teles y las neveras te las venden ya enchufadas. Doy las gracias, cuelgo, me acerco a la pared, saco la clavija y se hace el silencio. Hablo de un silencio raro, como si, más que de un silencio, se tratara de un ruido inverso. Entonces es cuando advierto que mi cerebro exuda obsesiones, mis oídos producen cera, mis narices fabrican mocos y mi boca crea saliva. Todo a la vez, las 24 horas del día, los 365 días al año. Como los altos hornos. ¿Es o no es como para enfermar?

Martes. La realidad ataca y me hago fuerte en el cuarto de baño. La realidad que ataca es la interior, la del alma, para entendernos, de modo que el cuarto de baño, a primera vista, serviría de poco. Sin embargo, funciona. Los sanitarios tienen virtudes terapéuticas. En el fondo de la bañera hay una araña intentando alcanzar el borde. Ella no sabe que hay borde, solo quiere salir, pero resbala una y otra vez. Me pregunto cómo ha llegado hasta allí y me respondo que por el desagüe, durante la noche. Sin embargo, no se le ocurre volver por donde ha venido. Le indico, empujándola con el cepillo de dientes, el camino de vuelta, pero ella insiste en alcanzar al borde. Finalmente, abro la ducha y la expulso con un chorro de agua. Luego me siento sobre la tapa del inodoro y hago frente a otro ataque de la realidad interior cerrando los ojos y apretando las manos contra las rodillas. Cuento hasta treinta y el ataque de angustia remite. Abandono el cuarto de baño con expresión de persona normal. No se me nota que acabo de liquidar a una araña.

Miércoles. Viene el técnico de la tele y dice que el mando a distancia cuesta casi lo mismo que una tele nueva.

–No le compensa –añade–, cámbiela.

–Si solo tiene cinco años.

–Cinco años son muchos para una tele. Además, ahora ya las hay inteligentes.

–¿Hay teles inteligentes? –pregunto con ingenuidad.

El hombre pilla la contradicción en los términos y sonríe.

–Lo inteligente –dice– sería no pagar por un mando lo mismo que cuesta el aparato. Pero usted verá.

Lleva razón, de manera que le abono el desplazamiento, que cuesta lo que un tercio de la tele y nos despedimos en buenos términos.



Jueves. Tomo, para controlar la tensión, una medicina llamada Irbesartan. Como resulta imposible de pronunciar, yo la llamo Ibersatán, que en el ordenador de la farmacia no aparece.

–No aparece –le explico al empleado– porque se la estoy pronunciando de forma aproximada.

–Entonces –dice haciéndose el gracioso–, le bajará la tensión aproximadamente.

Al final, aparece el jefe y da con ella en medio minuto.

–¿Por qué le han puesto un nombre tan difícil? –le pregunto.

–Por la misma razón que la segunda persona del plural del imperativo culto de ir es íos –me contesta agresivo, como si yo fuera el responsable de la cultura.

No digo nada porque me da la impresión de que no está horno para bollos, pero al salir de la farmacia me voy a ver televisores inteligentes y me enseñan una variedad entre la que resulta imposible elegir. Algunos tienen prestaciones que no utilizaría ni en cien años de vida. Le ruego al empleado que elija por mí, sin pasarse de precio y se niega.

–Se trata de una decisión muy personal –dice–, es usted quien va a convivir con ella.

