Opinión / Papel mojado

Una jornada inhóspita Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Lunes. Ese perro con un collar de la bandera de España alrededor del cuello no sabe que es español, ni siquiera que es perro. Pero si le dejaras oler durante treinta segundo el pis de un congénere en la esquina de tu calle, podría decirte su sexo, su tamaño, su raza y hasta la hora en la que pasó por allí. Tu perro no sabe qué es la hora, pero si llegan las ocho de la tarde y no lo has sacado a pasear, se pone imposible. Tampoco sabe si es lunes o domingo, pero espera el fin de semana como agua de mayo para que lo lleves al campo y pueda correr detrás de los ratones. Tu perro, siendo un ignorante, se lo sabe todo, mientras que muchos de nosotros, siendo capaces de recitar los meses del año, no sabemos nada.Hubo una época en la que no existían los lunes ni los martes, ni enero ni febrero, ni la mañana ni la tarde. Hubo una época en la que no había épocas, ni las tres de la madrugada ni las dos de la tarde. Los seres humanos hemos conocido esas épocas, venimos precisamente de ahí. ¿Pero adónde vamos cuando colocamos a nuestro perro una banderita, española o argentina, lo mismo da, alrededor del cuello?

Martes. Llego a Buenos Aires con el cuerpo, pero cuando me acerco a la cinta transportadora para recoger mi alma, no aparece. Ahí estoy, puro cuerpo vacío, observando cómo dan vueltas las maletas, muchas de ellas encerradas en un capullo de plástico como larvas en uno de seda. Cuando se rompa el capullo y se abra la maleta, la oruga se habrá convertido en un conjunto de ropa interior y de camisas blancas. Como llevo encima trece horas de vuelo y una más de plantón ante el cubículo de la policía que revisa los pasaportes, estoy agotado. Me acerco entonces al mostrador de atención al cliente de Aerolíneas Argentinas y les pregunto por mi alma.

-Ustedes perdonen, pero creo que han extraviado mi alma.

-¿Cómo dice?

-Mi maleta, quise decir que han extraviado mi maleta.Al final, dan con ella en uno de los rincones de la enorme sala y consigo, pese a otro chequeo más, alcanzar la calle. En el hotel, al abrir la maleta, sale de ella un olor inconfundible: el de mis cosas. Ese olor penetra por los orificios de mi nariz y va en busca de los pliegues en los que se refugia el alma. De súbito, ya estoy entero y con ganas de salir a caminar.

Miércoles. Estoy cenando en el restaurante del hotel, solo, sin meterme con nadie, cuando una señora de la mesa de al lado dice a sus acompañantes:

-Después de la depresión, empecé a soñar.

-¿No habías soñado antes? –le pregunta una voz masculina.

-Jamás, nunca. Oía hablar a la gente de eso que sucede por las noches, mientras duermes, y yo, para no parecer rara, fingía que me ocurría a mí también. Pero no he soñado ni de pequeña. De pequeña me inventaba los sueños. Pero me inventaba cosas normales, claro, mientras que mis amigas corrían aventuras extrañísimas.

-¿Y ahora sueñas cosas normales o raras?

-Normales. Sueño, por ejemplo, que estoy comiendo en un restaurante con mi exmarido y que él pide una pierna de cordero asada.

-Pero eso no es tan normal –responde otra de las comensales–, si pensamos que a tu ex le falta una pierna.

-Ya –acepta la mujer que no soñaba,Después se produjo un silencio incómodo en la mesa de atrás. Enseguida, alguien pidió la cuenta y salieron. Eran cinco: tres mujeres y dos hombres, todos de más de sesenta años.

Jueves. ¿Qué pasa cuando escuchas siete u ocho veces la misma palabra a lo largo de un día? No me refiero a una palabra normal, claro, como cerveza o pan o semáforo, o, qué sé yo, motocicleta. Me refiero a inhóspito, por ejemplo. Tomé un taxi, y el conductor me dijo que aquel barrio era inhóspito. Luego, entré en una sala de exposiciones, para ver una de fotografía, y un tipo, a mi lado, le dijo a su mujer que aquel lugar le resultaba inhóspito. Quedé a comer con un amigo al que el restaurante elegido le pareció inhóspito. Y así de forma sucesiva hasta que al meterme en la cama y prender la radio, el locutor pronunciaba el mismo término refiriéndose a algo, no sé qué. ¿Posee la repetición algún significado?