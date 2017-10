Opinión / Papel mojado

Una semana paranormal por Juan José Millás • Ilustración de Fernando Vicente

Lunes. El tipo del asiento de al lado, en el avión, me dice que está viendo en el ala, junto al motor, a un diablillo rojo. Le digo que eso es de una película que también he visto y me niego a mirar.

-Si no mira –insiste él–, carece de autoridad para negarlo.

Le respondo de mala gana que no voy a entrar en su juego, porque el simple hecho de mirar significaría poner en cuestión mi idea de la realidad. Entonces arguye que soy como los antiguos ptolemaicos, que se negaban a asomarse al telescopio por miedo a darse cuenta de que era, en efecto, la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y no al revés. Admito que argumenta bien, pero le ruego que baje la ventanilla para que él deje de ver al diablillo rojo y yo caiga en la tentación de comprobar su existencia. El tipo me complace y durante los siguientes minutos permanecemos en silencio, cada uno a lo suyo. Al poco, se escuchan unos ruidos raros, procedentes del motor del lado en el que viajamos. Por la megafonía, la sobrecargo recomienda al pasaje que se abroche el cinturón y que no se mueva del asiento. Al poco, el comandante comunica que volamos con un solo motor, lo que no debe preocuparnos porque la aeronave está preparada para tal eventualidad. A la media hora, aterrizamos sin contratiempos y el tipo de al lado se despide de mí ofreciéndome su mano, que acepto con reservas. Esa noche, ya en la cama del hotel, cierro los ojos, regreso mentalmente al avión, me asomo a la ventanilla y veo, en efecto, a un diablillo rojo enredando en la zona del motor.

Martes. Vuelvo a Madrid en tren, por si los diablillos rojos. A mi lado, una señora de mediana edad, muy arreglada, lee una revista de asuntos paranormales. Cuando nos sirven el desayuno, entramos en conversación y le cuento lo que me ocurrió ayer, en el avión de ida.

-Ah, esos diablillos rojos –dice– son cada vez más frecuentes. Les gustan las alas de los aviones, no sabemos por qué. Pero no suelen provocar accidentes.

-A nosotros nos averió un motor –digo.

-¿Pero usted cree o no cree en ellos?

-No he dicho que crea, sino que nos averió un motor.

Ella me mira con expresión de incredulidad de la que me hago cargo, pues es la misma con la que vengo observándome a mí mismo desde ayer. Debería haberme asomado a la ventanilla, aunque eso significara ponerme en cuestión. Pasamos el resto del viaje hablando de cosas inexplicables y al llegar a Madrid intercambiamos la dirección de nuestros correos electrónicos.

Miércoles. Salgo a primera hora a comprar el periódico y el vendedor me cuenta que esta mañana, al abrir el quiosco, había dentro un cachorro de perro que me muestra con perplejidad. El animal está allí, pegado a sus pies, y levantando la cabeza de vez en cuando con expresión de huérfano.

-¿No sabes quién te lo ha dejado? –pregunto.

-Pues eso es lo raro –dice–, que el quiosco estaba cerrado a cal y canto. No había por dónde meterlo. Es como si se hubiera materializado durante la noche.

-O como si fuera capaz de atravesar las paredes –digo yo.

-No sé, chico, estoy desconcertado.

-¿Y qué vas a hacer con él?

-Quedármelo, qué otra cosa. Me recuerda a uno que tuve hace años y que murió por un descuido mío.

Definitivamente, esta es la semana de los acontecimientos raros. Y solo estamos a miércoles.

Jueves. En el taller de escritura creativa aparece una mujer a la que nadie conoce. Cuando le pregunto qué hace allí, dice que es la hermana de Rocío, una de mis mejores alumnas.

-Hoy no puede venir ella –añade–, y me ha pedido que la sustituya.

El resto de la clase y yo mismo la miramos con gesto de perplejidad, pero nadie se atreve a señalar lo absurdo de la situación. Es como si yo sustituyera a mi hermano, que está sacándose el carné de conducir, en una de las clases prácticas (o de las teóricas, da igual).

Jueves. Finjo que estoy enfermo y me quedo en la cama para no salir a la calle. La calle es un lugar lleno de inquietantes misterios. Increíblemente, al rato me siento mal, me pongo el termómetro y resulta que tengo casi 39 grados de fiebre.