El famoso planetario Ángel-Antonio Herrera

En el estallido de agosto nos asoman Neymar y Cristiano, porque los futbolistas juegan mucha Champions de aeropuertos, en verano, y hasta sacan un rato para ir a los juzgados, porque Montoro manda. Neymar ha fichado por el PSG, pero bajo dos versiones. Primero, ha fichado sin fichar, o sea, que se ha jugado un partidillo, él solo, de despiste. Luego, se ha pirado a París. Cristiano ha ido a contestarle de contabilidad a una jueza, y ha inaugurado después la rueda de prensa del que no aparece. Cristiano ha sido el ausente presente, y Neymar, uno que se va mientras se queda. Hasta que dice bye, previo pago del pastón. Estos chicos son unos virtuosos. Son los reyes del fútbol más allá del fútbol, que es lo que se lleva. A uno todo este ajetreo último de los peloteros de oro le vale para avalar que los futbolistas son, hoy, el famoso planetario. Mayormente, si te llamas Cristiano, o Neymar. Neymar es un chico que pasea por ahí mucho tiffanys de quincalla, y mete mucho tatuaje en los reconocimientos médicos. Cuando le presentaron en el Barça se siguió el guión a lo Florentino, que es siempre un guión de trueno transoceánico. Cuando vino al Madrid Cristiano, parecía que habíamos fichado a Brad Pitt, por la barahúnda de grada, superando aquel momento memorable de cuando contratábamos a Beckham, que fue como contratar a Lady Di por cuatro temporadas. Neymar lleva un peinado que incluye todos los despeinados, y no es guapo de cánones, pero tiene lámina de tamaño póster. Embelesa a las bachilleras de piercing. Yo estoy con Cristiano, ante otros figurones de esta época, porque viene de la chabola, y va al cromo eterno, que es lo que él es ya, en este deporte. Cuando sale un genio, en el fútbol, en la literatura, en el arte, en fin, suele arruinar a toda su generación. No ocurre esto, sorprendentemente, con Cristiano Ronaldo, que no ha logrado arruinar el resplandor de Messi, y al revés. Es más, la convivencia rival de Messi y Cristiano, durante años, ha agigantado los talentos de ambos. Entre ellos, crece Neymar,que tiene algo de rapero de la samba de la travesura millonaria.