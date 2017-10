Opinión / Por la cara

La consorte fantasma Ángel Antonio Herrera.

Marcela Topor, consorte de Carles Puigdemont, es una consorte sin rastro en las redes, porque entendió rápido que no dejar memoria es una pureza. En Twitter no ha dejado ni su foto de perfil, porque el pasado a menudo lo carga la munición del diablo. Avala, así, alguno de los tópicos que la adornan, según retrato de quienes saben. O sea, que es lista, y discreta. También que es tímida, y laboriosa. A Marcela Topor la abrevian, los más cercanos, en el apodo Mars, igual que a su marido, los allegados de Gerona, lo aluden a ratos como Puigdi. Pues Puigdi y Mars ya son un poco como Jordi Pujol y Marta Ferrusola, sólo que al contrario, y nos referimos no sólo a la lámina atuendaria, o de peluquería, sino a las peripecias biográficas o afanes profesionales. Marcela, rumana, y filóloga, no reúne rancio abolengo, como la señora Ferrusola, porque supo, de niña, las colas de las hambres de Ceaucescu, ni su marido –el de Marcela, no el de Marta– ha cumplido gala alguna por los juzgados de la corrupción. Está a otro jaleo, como sabemos. Se casaron en el 2000, por el rito católico, en Roses, en Gerona, y luego por el rito ortodoxo en Bucarest. Estamos, con Marcela, ante una mujer que muy probablemente suscribiría aquello de no soy “la mujer de nadie”, que soltó en su momento Helena Rakosnik, señora de Artur Mas. Marcela se venía desempeñando, en Cataluña, de periodista en un canal de televisión digital. Habla inglés con todo rigor, y también catalán. Lo suyo es la entrevista cultural, pero desde que la cosa del procés está como está, vive asomando poco, o nada, desde su oficio. Se cumple, así, su voluntad de evitar siempre el escaparate, fiel a una vida oculta, a una existencia de consorte que ya es la consorte fantasma. Marcela conoció a Carles en el 1998, cuando ella llegó a Gerona, de actriz, a participar en un festival de teatro amateur. Parece que lo de Marcela y Carles fue un flechazo. Hasta hoy. Tienen dos hijas. Al marido, cuando el nombramiento de presidente, le dio en la boca, ante la afición, un beso de embeleso. Y desapareció.