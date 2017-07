Opinión / Por la cara

La olimpiada del bikini Ángel-Antonio Herrera

El año acaba ahora, cuando empiezan las vacaciones, o sea, cuando toca el veraneo, que es una palabra añeja y peatonal que va en desuso, y no debiera. El veraneo es julio, y agosto. De modo que en este mes que arranca acaba el año. En la cúspide del año no está el árbol de Navidad, o Papá Noel, sino Ana Obregón, por ejemplo. La Obregón ya no presenta posado de bikini, como antaño (la foto es de hace años), sino bigardo al lado del bikini, o bien bikini al lado del bigardo, según ustedes gusten. La cosa es disimular, o sea, disimular el título del bigardo, que pudiera ser noviete, acompañante, traductor, o polaco, y disimular el bikini, que no es así un bikini a secas, sino un bikini con cachas incorporado. Entre una cosa y la otra está la Obregón propiamente dicha, si se fijan. Cito a Obregón, pero pasa con muchas famosas.

Lo que ahora toca, en esta cumbre del año, es un catálogo de bikinis de las famosas de veraneo, aunque las famosas también veranean a ratos durante el año y las hay virtuosas que incluso se pasan de veraneo el año entero. Las revistas son hoy una olimpiada de bikinis que van luciendo Mar Flores, Sara Carbonero, Nieves Alvarez o Elsa Pataki. La alineación se hace nutrida y casi inacabable, y es un gozo ver tanta guapaza distinta, con las gafas de sol que parece que se van pasando las unas a las otras. En septiembre, el bikini habrá quedado hecho una braga, pero a bordo del bikini habrán cumplido el desfile todas nuestras populares, salvo la que no se ve a dieta, y doña Letizia, que no usa nuestro trapo.

El año acaba cuando ponen a precio los bronceadores y no cuando montan las ofertas de turrones. El año se ha cumplido cuando tenemos canción del verano, que es Despasito, y no cuando suena el primer villancico, que suele ser de Raphael. En Madrid, hoy, se quedan vacíos hasta los lupanares, y el peatonaje se da por las costas al vicio de la sangría, que es la sidra de Benidorm o el cava de Mallorca. En Madrid sólo veranean los obreros de la Puerta del Sol y los rodríguez de adosado. Viva el veraneo. Viva el bikini. Aunque sea de lejos.