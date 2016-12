Opinión / Por la cara

La portada de ayer: 2008 | Sonia Baby Ángel Antonio Herrera

Sonia Baby es una internacional de Elche que en el deneí se llama Sonia Moreno Jiménez. Pero es Sonia Baby, nombre de guerra artística con la que lleva años de auge como acróbata vaginal, y modelo monumental. De interviú es musa reincidente, y fuera de estas páginas ha hecho televisión, galas, show, y lo que venga, incluida alguna película porno, aunque ella insiste en que este no es su palo de faena principal. No pocos la recordarán de algún Sálvame, o del programa Dónde estás, corazón, o del espacio Conexión Samanta, aunque también ha hecho cine convencional, como Rey Gitano o Mi gran noche.Muchos papeles. Pero nosotros la preferimos en este.

Y además...

La ninfa internacional

Carlota Casiraghi es una famosísima de palacio, lo contrario a una popular de trimestre, y una celebridad guadiana que ha pasado de ninfa a mamá sin que apenas nos diéramos cuenta. Ahora ha dejado a un novio último, Lamberto Sanfelice, director de cine italiano, y se ha ido a meditar a un pueblo francés, no sabemos seguro si con otro novio. Esta gente de bargueño genealógico se muda de país según le funcionan los romances. A menudo, le hemos prestado menos tiempo a Carlota que a Paquirrín, y tampoco es eso. Carlota venía siendo la ninfa del panorama internacional, aunque ya la veíamos, últimamente, como muy crecidita y con el oficio sabido de relevo de mamá Carolina, a la que iguala en lámina de belleza. Y en juventud de alegre trote. Carlota se va acreditando de la familia, empezando o acabando por una belleza deslumbradora, que viene de gracia genética, con la dorada Grace Kelly al fondo. A estas gentes de mucha cúpula no se le notan los empleos o desempleos, pero a veces Carlota se mete a maniquí de Gucci, por ejemplo. Es lo que suele pasar con las jóvenes aristócratas que huyen de la prensa. Van, pillan carrera, y se esconden en un anuncio, donde las ve todo el mundo, pero nunca llegan los paparazis.

Carlota es una monada de anuncio, y de pronto es un anuncio de monada, porque las famosísimas suelen ser una propaganda de sí mismas. Con Gad Elmaleh, que es raro mozo, zona cómicos, tiene un hijo, y no hubo en su momento comunicado del embarazo, salvo un bañador que lo cantaba todo. Fueron pareja de poco frecuentar los salones de foto, aunque ella sí asoma de cuando en cuando,con la cara fresca de no haber tenido una preocupación en varios meses. Parece que ahora vive sin pareja, pero pareja casi no ha tenido, si repasamos el álbum de fotos de la familia. Las noticias en ella nacen y mueren sin apenas prosa. Es siempre un enigma, pero un enigma más bien aburrido. Le pasan cosas, pero prospera siempre bajo el titular Sin noticias de Carlota. Molaba más la vida cuando Carolina y Estefanía estaban en el tajo.

