La portada de ayer: 2009| Mimí Morales A.A. Herrera.

Mimí Morales es un trueno de colombiana con la que pasamos muchas horas de siesta, porque a esa hora hispánica nos visitaba la morena desde la tele. Salía en el culebrón titulado Doña Bárbara, una cosa de enredo, según la preceptiva del género, donde Mimí Morales era Altagracia, una chavala de largas inocencias en medio de otras chavalas de distinta virtud, o malicia. Mimí, aquí en interviú, orilló las ingenuidades de su personaje, y nos dejó unas láminas memorables, con vistas al más allá de ella misma, y una frase de temperatura: “Seduzco sin querer”. Mimí, colombiana de Cartagena de Indias, manifestó que le encantaría pasar una temporada sólida en España, pero nunca cumplió el deseo. Ojalá aún lo piense. Desde entonces la esperamos.

Bustamante y la poesía subliminal

David Bustamante le ha pillado lujuria, últimamente, a practicar la reescritura de las letras de sus canciones, cuando se aúpa al escenario. O sea, que le da otra versión a la literatura de lo suyo. En esas lujurias gasta mucha destreza Isabel Pantoja, que va y manda mensajes al gentío, desde la copla de birlibirloque. Bustamante, como va separado sin divorciarse, quita o pone poesía en sus letras, que es como poner o quitar del repertorio a la consorte, sospecho yo. La consorte, ya saben ustedes, es Paula Echevarría, y el repertorio es la vida misma, que un día trae amor, y otro desamor. Bustamante y Paula eran, juntos, una joven promesa de actualización de la longevidad conyugal de Ana Belén y Víctor Manuel, pero va a resultar que no. Se nos van a quedar en esperanza desesperanzada. Han sido un matrimonio muy amenizado de crisis, como todo matrimonio, por otra parte, solo que él saca discos y ella sale en Velvet.

Paula es una chica de muy fina lámina que vende en un pispás el trapito que se ponga, y sale de anuncio aunque la pilles de foto en una hora mala de playa, que es cualquier hora, para todo mortal. Paula es algo así como una prima lejana de Sara Carbonero, pero en otro plan, porque no tiene futbolista y en la tele sale de actriz. Pone de moda una pulsera o un fular en un momento, porque es el spot de ella misma. Se ha repetido mucho que ha sido Paula una benéfica influencia para el cromo refinado de Bustamante, que llegó a ella un poco en bruto, más triunfito que crooner. El caso es que a David le vemos ahora muy apolíneo de buen traje, con la camisa desabrochada de los frecuentadores últimos del casino, y una mirada ensoñadora más propia de un apolo de Armani que de un cantante de animación del karaoke. Lo que habrá cambiado David, con Paula al lado, que por rachas ha logrado que en mucho plató le pregunten por la gimnasia, y no tanto por la música, aunque esto no sé si es mucho logro. Bustamante, en la tele, soltaba lagrimones de culebrón, y luego se hacía videoclips en la cubierta de un yate, lleno de macizas hasta la vela mayor. Ahora ejerce de folclórica subliminal, cuando canta, pero en macho del norte. | Sigue leyendo.