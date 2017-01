Opinión / Por la cara

La portada de ayer: 2009| Zaira Nara A. A. Herrera.

Zaira Nara se dio por aquí un voltio de desabrochada cuando los lectores la titularon como mujer más hermosa de entre las parejas de los futbolistas de la Liga de Fútbol Profesional. Hablamos de hace ya unos cuantos años, mientras Zaira era la novia de Diego Forlán, uno de los apolos metrosexuales de entonces, delantero en aquella época del Atlético de Madrid, por situarnos plenamente. Un crack, Forlán, y no digamos la chavala, una inolvidable argentina que era presentadora en Telefe, en su país, y que venía por Madrid solo lo justo, si tocaba acompañar a Diego en alguna gala de peloteros de Armani. Fueron novios tres años, rato arriba, rato abajo. Hasta que se acabó. De la mejor época de la pareja, traemos esta foto de Zaira solitaria. Veintiún años de felicidad tenía.

Un viajero de mujeres

Se ha casadO Álvaro Muñoz Escassi en Punta Cana, que es un sitio que suele quedar en la portada misma del ¡Hola!. La novia, ya esposa, se llama Raquel Bernal, y es una venezolana de maduro esplendor que dicen en su país que va forrada. De modo que Escassi, que es tío de talento, ha cumplido el lema de la vieja bohemia madrileña: “Mejor, lígate a una rica. Cuesta el mismo trabajo que enamorar a una pobre”. A Escassi, en su larga y virtuosa carrera de macho, ya solo le quedaba casarse. Ya veremos si para probar luego “la felicidad del divorcio”, por usar otra acuñación canalla de la misma tribu pícara que aconseja nupcias con poderosas. Escassi ha sido un viajero de mujeres, y ejerció de ligón en directo, para la tele, cumpliendo así el capítulo penúltimo que le faltaba a su vida de guaperas que las desquicia. Álvaro, según la racha, ha estado de moda, y no por ser jinete, aunque a lo mejor también. Hasta ayer mismo, la soltería ha sido en nuestro mozo un vicio vocacional. Ha reunido un coro de novias casi insuperable. Ahí van algunos nombres, abreviando: Vicky Martín Berrocal, Sonia Ferrer, Jessica Bueno, Lara Dibildos.

En la calle, a Escassi, no pocos le tienen por un pijo tirando más bien a altivo, pero ya vemos que se lo monta fino de casanova, porque en sus mujeres, o sea, en sus ex, que son muchas y famosas, no suele dejar memoria amarga. Todo lo contrario. Un día, Jesús Vázquez, ese apolo de simpatía, nos lo dejó advertido: “Ver ligar a Escassi es de ‘National Geographic’”. Fue cuando le hicieron protagonista de un reality de tele que era un party de leonas. De aquello no salió una boda, pero sí algún culebrón de celos, que también entretiene lo suyo. Lo boda llegó ahora. Nuestro macho se bajó del caballo, pero va a galope tendido. Nos queda saber si hemos perdido a un playboy, o sea, si la venezolana ha ganado un marido.

