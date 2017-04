Opinión / Por la cara

La portada de ayer: 2012 | Marisa Jara Ángel-Antonio Herrera

Marisa tuvo novios de gancho y gracia, como Joaquín Cortés, como Manu Tenorio. También le dio tiempo a casarse y descasarse un par de veces. Aquí en interviú se marcó un reportaje grandioso que era un homenaje a Marilyn, en particular, pero también un homenaje a la belleza de poco hueso, en general. Marisa se parecía a Marilyn, sí, pero a veces no, porque en Marilyn se da el erotismo achampañado de la rubia, y en Marisa se cumple el erotismo y hasta el exotismo de la mujeres del sur, según los cánones. La feminidad de negro relámpago.

Y además...

El infarto del eterno

A Antonio Banderas le acaban de celebrar eterno sus paisanos, en Málaga, pero el eterno ha confesado que sufrió un ataque al corazón, hace un par de meses. O sea, que va a tope, pero sin prisas. A mí cada noticia de Banderas me prueba la noticia de siempre: este tío es de consenso, como Nadal, como Sabina, cada uno en su palo. Banderas empezó en un rodaje al que iba en vespino, vestido de romano, y luego se ligó a la rubia del gánster, Melanie Griffith, en el mismísimo Hollywood de la gloria. Se largó a Hollywood hablando inglés de Málaga, y enseguida sedujo, porque habla latín en todos los idiomas. De Melanie se separó por lo natural, como si los dos fueran de Burgos, y no se tiraron las peanas de los premios de cine a la cabeza. Hasta en esto de divorciarse nos ha salido Antonio un tío cabal, que no solo viene haciendo una lograda y muy inteligente carrera en el cine, sino que acierta mucho en el oficio de vivir, donde a nada que te descuides te sale una mala película. Pero él esto del empleo de vivir lo borda, y del mismo modo que no ocultó nunca las buenas o malas rachas con Melanie, enseguida nos presentó a una nueva rubiaza de consorte, la emocionante y casi efervescente Nicole Kimpel. No hubo en la presentación aspavientos de exclusivas ni bobadas de jugar al escondite, como otros, como otras, de su gremio o similar, que no sé yo qué ganan llevando las alegrías en secreto. Banderas ha sido siempre un elegante natural, un elegante interior, que lleva su fama con la camisa desabrochada, una barba de melena, y su éxito sostenido con el buen rollo del colega del bar de la esquina de toda la vida. Tiene un perfume con su propio nombre, pero más bien acaba perfumándolo todo con el aire de su franqueza y el andalucismo sin desmayo de su mejor ánimo. A Hollywood se largó como el que se va a Torremolinos a conquistar suecas. Es un eterno que se ha salvado del infarto.