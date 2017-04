Opinión / Por la cara

La portada de ayer: 2013 | Anabel Pantoja Ángel-Antonio Herrera

Anabel cumplió aquí unas fotos de sirena sin playa, y con buenas piernas, y se puso en la melena un par de rosas con el acento encendido del rojo, en algún momento, a juego con la braga. Anabel era Anabel Pantoja, o sea, prima de su primo, o sea, sobrina de la mismísima Isabel Pantoja, con la que comparte ciertos parecidos de morena estampa, y una pasión profunda por la canción soleada, y andaluza, y espontánea. De modo que Anabel prorroga y alegra una familia de mucho folclore. Aquí, para las fotos, Anabel había perdido casi treinta kilos, y no es licencia literaria, sino verdad de la verdadera, que la propia chavala resumió a su manera: “Me veo más guapa que nunca”. No íbamos a discutirle la razón sobrante. Ni entonces, ni ahora.

Y además...

Valquiria de aquí

A Edurne hay que agradecerle que no se haya puesto pesada en sus oficios de novia de un futbolista famoso, David de Gea, pero ni ahora ni nunca, porque ha llevado de costado esa condición de consorte, bajo espíritu natural, sin tirar del provecho fácil o el escaparate extra, contra lo que resulta costumbre en el gremio de variedades, donde ya hemos de incluir el fútbol, obviamente. Digamos que Edurne se ha dedicado a sostener su cromo logrado de chica dulce, dorada y laboriosa. Tuvo, incluso, un papel difícil, y poco grato, por el lío en su día de su novio, vinculado porque sí a los guateques de Torbe, el liante del porno, pero Edurne no dio un ruido. David, entonces, se quedó en su sitio, que era la portería de la selección de la Eurocopa, y Edurne también, hasta que escampó. Edurne es una chavala amenísima, resplandeciente y dispuesta que igual canta en un concurso que se emplea en un musical de la Gran Vía. Ahora se ha cortado la melena, y han tronado las redes. Parece que Edurne principia los cambios en su vida con el cambio de melena, siguiendo, quizá, aquel lema del escritor machista donde se arriesga que “la mujer lo arregla todo yendo a la peluquería”. El escritor solo hizo una frase de malicia, por joder, pero Edurne se ha ido de peluqueros porque le va a dar un giro a su biografía, según apunta ella misma en las redes, que son el BOE de los famosos. Y por la peluquería ha empezado el cambio de filosofía.

A mí me gusta mucho Edurne, y no opino del cambio de lámina, porque es una chica de maravilla fija que tiene algo de valquiria de aquí, de sueca con la simpatía castiza. Un día la mandamos a Eurovisión, ese karaoke de la laca, y quedó entre las últimas, con lo que triunfó, a mi juicio, porque ahí solo quedas en el podio si eres Chikilicuatre. La tratamos mucho en la tele, porque suele frecuentar programas de concurso del talento, y no nos enteramos mucho del show, salvo que Edurne embelesa. Tampoco olvidemos que lo mismo estamos ante un futuro fichaje del Real Madrid, zona alineación paralela de enamoradas en la grada. | Sigue leyendo.