Opinión / Por la cara

La portada de ayer: 2015 | Aguasantas Ángel-Antonio Herrera

A Aguasantas la llamaban Santi, o Agüita, en los concursos de la tele, nombres fáciles, o de trato gastado, pero a nosotros siempre nos gustó mucho más Aguasantas, que es algo así como el nombre largo, suntual y hermosísimo de una sultana de barrio. Aguasantas es Aguasantas. Participó en Gran Hermano, y no ganó aquel concurso, aunque eso da igual, porque la muchacha quedó como un trueno primero de gitanita, y una belleza de joven relámpago. En interviú fue musa de reincidencia, porque primero posó con su hermana, Laura. Después con un par de compañeras de plató, y finalmente sola, que es como aquí la vemos. Sin otra compañía, para la pose, que el sol dando de costado en su cuerpo morisco, oscuro y agosteño.

Y además...

Uno de los nuestros

Michel logró, en su momento, que el dorsal 8 fuera un dorsal de vitrina en Chamartín. La otra noche, de entrenador del Málaga, le echó un cable de tres puntos al Madrid. Pasa el tiempo, pero no pasa. Quiero decir que Michel es el Real Madrid, por ADN, y por historial, aunque ahora se desempeñe con batuta sincera en otro club. Michel está para siempre entre los naipes de oro de la Quinta del Buitre, donde era el guapo. Reinventó el centro con rosca mágica de precisión, y le pegaba seco al pie del palo, sin despeinarse. No es que echemos de menos a Michel en el Real Madrid de hoy, pero sí desata cierta nostalgia de un pasado glorioso el verle ahí, en el césped, como un socio imborrable que ahora trabaja para el rival. Para un rival que repercutió merengón, contra el Barça. Michel logró la eternidad del 8, un dorsal que llevó antes Amancio, y luego Pedja Mijatovic, que mojó en la noche de la Séptima. Se crio en las escuelas madridistas, pegó el estirón de futbolista de estilo en los alevines del club, y vivió de titular el clamor del Bernabéu, durante temporadas memorables. Fue el primer metrosexual del Madrid, pero sin serlo, porque no tenía el vicio de los tatuajes o la lujuria de las mechas, que es lo que se ha llevado después, con la cuota de zagales importados.

Ha arrimado el hombro en acuñar canteranos, y no pocas veces ha sonado su candidatura de jefe del banquillo de Concha Espina. Resulta tópico escribir que lleva por corazón el escudo del Madrid, pero hay que decirlo, aunque el tío cumple con afán donde le pongan. Aupó a la espalda el 8 histórico que luego heredó Kaká. Fue un guaperas macho, y tenía pancarta con su nombre al aire en la grada y club de fans antes de Cristiano Ronaldo. Se nos ha pasado de entrenador al enemigo, pero no. Como que el Madrid, si en la Liga se corona, le debe un abrazo de tres puntos. | Sigue leyendo.