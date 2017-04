Opinión / Por la cara

La portada de ayer: 2015 | Mireia Carrillo Ángel-Antonio Herrera

Alguna vez hemos repetido aquí la frase sugeridora del poeta: “Miradas al fuego, todas las mujeres son pelirrojas”. Luego hay algunas exóticas contadas que son directamente pelirrojas, sin fuego de espejismo, como Mireia Carrillo, una criatura que pasó como un rayo de esbeltez por Gran Hermano, donde no prosperó del todo porque acaso no daba la media de tontuna. Se presentó como chica laboriosa, muy sensible a los oficios de la música, o la canción, empezando por un nombre artístico que echó a rodar en algún momento, Mivic. Aquí fue, sencillamente, Mireia, grandiosamente. Tenía como un aire evanescente, a lo Madonna, incluidos los ojos oceánicos, y una parecida melena de lámina epocal. Molaba. Mola.

Y además...

Un duro con corazón

Ha pasado revisión del corazón, previo susto, o sustazo, José Coronado, y así hemos intuido lo que ya sabíamos: que ahí está un Goya guaperas, un duro que las enternece, el poli molón del barrio. Quiero decir que Coronado va de estreno, pero de otra manera. No arriesgaré que nuestros actores no bachilleres tienen noticia cuando estrenan peli, o se alivian de un infarto, pero casi. Hace cuatro tardes nos enterábamos de que Antonio Banderas las había pasado entre putas y muy putas, tras un relámpago en el corazón. De Coronado hablamos poco, y conviene hacerlo. Yo lo adornaría con la sentencia de bar que un actor me regaló a propósito de otro actor: “No le quitas una novia ni en la ficción”. Pues a Coronado no le quitas una novia ni en la ficción. De modo que más allá, o más acá de la ficción, mejor ni hablar. Da un poco de pudor hacer un catálogo de familia de las novias de Coronado, porque nos sale un elenco de larga página, pero sí reseñaremos que nuestro hombre es un trueno al respecto, eso sí. Les recuerdo aquí los nombres de Esther Cañadas o de Amparo Muñoz, por orientarnos. Hay, incluso, alguna duquesa de paso, y hasta la consorte en crisis del momento, con cantante de concurso al fondo. La fama de galán de mucha hemeroteca la lleva Coronado entre la media sonrisa del pícaro y el gesto seguro de la resignación.

Rompió en las faenas de artista haciendo un anuncio de whisky, en Menorca, con dos suecas, y luego se ha llevado un Goya como mejor actor, por No habrá paz para los malvados. Tuvo en su vida dos mujeres emocionantes, Paola Dominguín y Mónica Molina. Cumplió larga racha de crápula, en el Madrid de la movida, y de ahí tira él de recursos, cuando procede, porque la interpretación gasta para él una mitad de método y otra mitad de instinto. Empezó cuando en lo suyo se repartían el podio Resines, Imanol y tres más, y ahí sigue, veterano de juventud y guapo aunque prefiera no oírlo. Aunque a lo mejor sí. Que la convalecencia vuelve emotivos incluso a los más duros. | Sigue leyendo.