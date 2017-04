Opinión / Por la cara

La portada de ayer: Sofía Cristo (2009) A. A. Herrera.

SOFÍA CRISTO vino a secundar a su madre ilustre, Bárbara Rey, en el arte del desperezo del desnudo. O sea, que nos visitó en interviú, hace ya unos años largos, igual que su madre, esa suecaza de Murcia, nos visitó varias veces, muchos años antes, y con mucho trueno de admiración entre todos los sexos. De Sofía podemos decir que tiene una melena prerrafaelista, el verbo festivo, y que su desnudo dorado va muy vestido de tatuajes. Cuando Sofía nos regaló su reportaje, iba de algún modo incluida en la fiesta su madre, y no solo porque Bárbara es un desnudo histórico, sino porque fue ella misma quien entrevistó a su hija, entre la complacencia y el descaro. Sofía fue dj, alternó en los reality, amó y desamó a alguna joven famosa, y nos dejó una lámina para siempre. Esta.

El botellón de la literatura

No diremos que es noticia que un famoso publique un libro, sino que es noticia el famoso que no lo publica. Ahora, en España, escriben incluso los escritores. Aunque tampoco demasiados. De vuelta de Sant Jordi, y en vísperas de la Feria del Libro, en Madrid, el menú del panorama incluye títulos de Adriana Abenia, Luján Argüelles, Alba Lago, Raquel Sánchez Silva o Marta Torné, citando revuelto, y deprisa. Antes escribían mucho los diputados, y raro era el diputado que no se hacía su librito, para el alterne en el Parque del Retiro. Ahora escribe libros hasta Ana Obregón, con lo que ya hemos oído por ahí que Ana ha entrado en la literatura. Falta que la literatura entre ella. Como en tantas otras. No hablo de algunas gentes de la televisión que tienen buena muñeca para la prosa, como Carme Chaparro, Mónica Carrillo o Mara Torres, sino de los populares de plató que perpetran su novela, que encima lo mismo es de autoayuda. Pero irán a codearse con Fernando Aramburu, un suponer, en vecindad de caseta, cuando toque la Feria del Libro, que los profesionales malvados han rebautizado Fiera del Libro.

Yo la Feria del Libro la veo cada día más como un cruce de pícnic de solecito y botellón sin pasarse. El peatonaje acude a que le regalen un abanico, y a ver si está Belén Esteban (en la foto). Los autores de vitola suelen acudir más a tomar unas cervezas que a firmar unos ejemplares, entre otras cosas porque los ejemplares suelen firmarlos los llamados autores mediáticos, que no son precisamente autores de literatura, sino quizá todo lo contrario. Le venden un selfie al peatonaje, a precio de libro urgente y volandero, y vaya usted a saber si escrito por ellos mismos. La gente no va a comprar un poemario último, sino a sobar un poco, mientras el retrato de móvil, a alguna señora o señorita que sale en la tele. Al Retiro irá mucha peña a pasar el rato, como tantos autores, porque firmar, lo que se dice firmar, firman los de siempre, que son los famosos de plató. No necesariamente cada transeúnte es un lector, pero alguno habrá. Algo es algo. Mucho: la fiesta tiene más verbena que biblioteca. Entre el pícnic y el tapeo. | Sigue leyendo.