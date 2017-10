Opinión / Por la cara

Mientras el divorcio nos una Ángel Antonio Herrera

Paula Echevarría y David Bustamante van llegando al virtuosismo de ser más pareja ahora cuando ya no lo son. Quiero decir que desde que se separaron, aún cunde más la noticia de ambos como matrimonio que no se resuelve. Paula Echevarría y David Bustamante prometían de actualización de la longevidad conyugal de Ana Belén y Víctor Manuel, pero va a resultar que no. Se nos van a quedar en esperanza desesperanzada. Paula y David han venido cumpliendo una felicidad guadiana, que es otro modo de decir que en esa casa “pasan cosas”, según la respuesta enigmática de la propia Paula, ante la prensa populosa, hace días, mientras presentaba un perfume. Al final, no hay fidelidad mayor que la fidelidad a un perfume, porque los maridos se acaban. A Paula y David les hemos visto siempre muy bien de pareja, y nos consta que esta chica ha logrado mucho de la nueva imagen en curso de David, imagen que también va por dentro. Ha vivido más calmado, y encima ha pillado abdominales. Yo le he visto hacer abdominales en los pasillos de alguna tele, antes de una entrevista de plató, y esto lo apunto para bien, porque en Bustamante la gimnasia es también una gimnasia interior. Y no pierde rato, como digo. Ha estado en forma, por dentro y por fuera, y ahora no sabemos si lo está tanto, porque tronó que su matrimonio perdió el músculo, aunque estas cosas también pasan en gentes que tardan en divociarse un par de décadas. Ellos mismos han sido un matrimonio muy amenizado de crisis, como todo matrimonio, por otra parte, sólo que él saca discos y ella sale en Velvet. Paula es una chica de muy fina lámina que vende en un pispás el trapo que se ponga, y sale de anuncio aunque la pilles de foto en una hora mala de playa, que es cualquier hora, para todo mortal. Bustamante, en la Academia de la tele, soltaba lagrimones de culebrón, y luego, cuando ya iba a su aire, se hacía videoclips en la cubierta de un yate, lleno de macizas hasta la vela mayor. Pero eso es la prehistoria. Vino Paula, y el mundo fue otro. Un paraíso de amor y cosmética. Y ahora, ¿qué? Igual hay divorcios que duran toda una vida.