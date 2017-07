Opinión / Por la cara

Prohibir azafatas Ángel Antonio Herrera.

Parece que jubilan a las lolitas de la Vuelta Ciclista. Nos perdemos a las dos macizas del podio, con el besito venial al campeón. Dicen que la estampa es sexista. En los deportes de motor habrá chicas, todavía. Hablamos de las paragüeras, de las chicas del paddock. La paragüera es una invención de los ochenta, cuando los de Hawaiian Tropic pusieron un ramo de modelos fascinantes en la parrilla de las 24 Horas de Le Mans, todas hermanas de biquini amarillo. Aquello cundió, y la Fórmula 1 parece más Fórmula 1 con una rubiaza de fondo. O varias. Los de la publicidad, que se equivocan poco, descubrieron lo mismo que practican los artistas o los modistos clásicos: la belleza de la mujer. Están las azafatas en lo alto del podio del viejo debate sobre la mujer como ornato, pero las azafatas defienden que lo suyo es un empleo normal, y las reverencian las marcas que las contratan. Nadie discute que las chavalas animan de juventud los paddocks, y que los aficionados enseguida tienen prisa por hacerse con ellas un selfie de cuerpo entero. Son, las chicas, una figuración exótica, y aportan un descaro de látex a un universo donde truena la cilindrada. El traje de látex, en concreto, tiene algo de cilindrada mayor dentro del erotismo o exotismo del ropero de estas gogós que no bailan, y de otras. Las paragüeras no se discuten, todavía. Tienen algo de ángeles del vértigo, por convivencia con un deporte de prisas, y algo de diablas de día festivo, porque van de látex de dulce daño. Parece que hubiera un declive de la paragüera, o la azafata, por el ruido de los medios, que apuran que la mejor azafata es la azafata que no existe, igual que cantan las feministas. Pero las chicas del paddock están ahí, a lo suyo, entre las novias de los pilotos y la afición candente, convirtiendo en rutina la belleza soleada de su juventud entre ferraris. Son un susto, son un lujo. Procede recuperar aquí, para ellas, la iluminación del poeta: "Con el tiempo, he descubierto que la belleza, como la verdad, es frecuente". En efecto. Como que la belleza se repite distinta, pero igual, en cada domingo de las paragueras. Toca show. Con Alonso o sin él.