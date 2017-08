Opinión / Por la cara

Un ‘guinnes’ de macho Ángel-Antonio Herrera

Hay ahora un zagal levantino de más de cuarenta palos que está pidiendo a Julio Iglesias la paternidad en los juzgados. Saldrá sí, o saldrá no, quizá, pero Julio ya tiene un hijo más, porque la prensa lo dice. De modo que un particular se apunta a su prole de postal. Yo intuyo que estas cosas cunden, porque Julio, de joven, fardaba en las entrevistas de su atletismo sexual. A mí esta noticia del huérfano me sirve para levantar en lo alto del verano otra noticia verdadera. O sea, que Julio es un guinnes de macho, un inmortal del karaoke, y un calvo que se despeina mucho, sin perder nunca el perfil derecho, que es el que a él le gusta, para las fotos. Nació en Mesón de Paredes, en un Madrid castizo, y en los setenta ya era el amo. Ha vivido bajo el lema de Quevedo: “La mujer es un sacerdocio”. Isabel Preysler es del pasado, pero da el retrato de la chica exótica y de fina lámina que él prefiere. Traté bastante a su padre, el inolvidable Julio Iglesias Puga, cuyo placer mayor en la vida era estar rodeado de mujeres hermosas. Usaba el móvil de sus guardaespaldas, y desde ahí me llamaba a deshora para agradecerme algún artículo publicado aquí mismo, donde a menudo lo glosaba de vividor listísimo, entre el pícaro amical y un imitador de sí mismo. Julio, nuestro cantante, es parecido, solo que la edad le ha aguado, obviamente. La edad, y Miranda, según me arriesgan algunas malvadas que parecen conocer el paño, porque dicen que Miranda le ha vuelto más triste, ceñido y previsible. Ellas sabrán. Tiene un casoplón en Punta Cana, con coristas de bikini en la piscina de paraíso, y una bodega de museo. Es un melódico de embelesar a señoras de lencería de oro, y tiene el mérito de llevar siglos de aupado en el tajo, con poco rival, y sin relevo. En la hemeroteca de internet asoman enseguida sus conquistas de retrato a toda página, como Virginia Sipl o Sydne Rome. Pero si a él le preguntas, va y se ríe soltando toda la dentadura comprada. Quizá como ahora, cuando le sale un hijo a constatar. | Sigue leyendo.