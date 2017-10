Opinión / Por la cara

Una romería de bikinis Ángel Antonio Herrera

Ha cascado Hugh Hefner, con 91 palos, y su gran invento, la revista Playboy, sigue ahí, aunque lleva difunta algún tiempo. Se quedaron sin chicas de recambio, porque en Playboy llevan sacando la misma chica durante años, una versión mensual de Pamela Anderson, donde la sorpresa es la peluquería del pubis, y a veces ni eso. Quiero decir que Hefner ha durado más que su revista, aunque él ya llevaba muchas épocas de pálida momia en bata. Y así no sostienes tú un imperio erótico. Echaron hace poco en portada a Kate Moss, en un aniversario de la revista, y aquello estuvo bien, sólo que la noticia con Kate Moss de por medio sería publicarla vestida. Hemos pillado una cultura leyendo Playboy, porque ha sido una revista que no hay que leer demasiado, pero aprendes mucho de belleza femenina, que es todo un género literario. Hefner fundó Playboy en Chicago, y no solo acuñó una revista, sino un modelo de chica, rubia como un cruasán, que es lo que se conoce como chica Playboy o chica conejito, que suena infamante y, por supuesto, machista. No me gusta nada eso de “chica Playboy”, porque una chica es una chica, o sea, un milagro, y porque todas las que han salido en “PlayBoy” son la misma, ya digo, salvo que te llames Marilyn Monroe, Sharon Stone o Charlize Theron. Que salieron, en su momento. A Playboy debemos que las chavalas le pierdan el pudor a posar solo con la grapa de la edición, y a leer, en la siesta, con una sola mano. Es raro encontrar a un macho con sensibilidad que no haya ojeado, algún día, un Playboy, pero mi generación, que es la de pizarra en la escuela y juego en la calle, pegó el estirón de frecuentar macizas en papel con interviú, donde no salían rubias como suspiros sino bigardas del destape con alegre curvatura de jamón sexual.

Interviú es el podio nacional de las guapas en curso, con desnudo de verdad, y Playboy es un álbum donde todas son suecas de California, vestidas de photoshop. Ha sido un gusto, de todos modos, verles a esas doradas criaturas el photoshop entero, eso sí. aunque ya digo que nos pillan lejos y como que no existen, o existen poco. Hefner ha muerto. Pero la chica Playboy había muerto antes, aunque aún las veamos, en romería de bikinis, por las playas de California.