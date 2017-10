Opinión / Punto de vista

El 155, una cláusula matrimonial Gonzalo López Alba.

Hoy lo revolucionario no es romper los estados nacionales en pedacitos, sino unirlos para poder hacer frente a la globalización económica, salvo que se anteponga un patriotismo anacrónico al bienestar de los ciudadanos.

El artículo 155 es a la Constitución española lo que las cláusulas a los contratos matrimoniales: se incluyó con la idea de que no se tuviera que aplicar nunca. Por si acaso. No es fruto del ingenio de los constitucionalistas españoles. Disposiciones similares figuran en las constituciones de casi todos los países de estructura federal, incluida Alemania (España, sin serlo formalmente, es el Estado más descentralizado de Europa). Y tampoco es la primera vez que se aplica en algún país. Se hizo en la que unánimemente está considerada como la democracia por excelencia: los Estados Unidos de Norteamérica. John F. Kennedy intervino en 1963 el estado de Alabama cuando su racista gobernador quiso impedir el acceso de los negros al campus de la Universidad. Como explica Bernard Crick (En defensa de la política), “el nacionalismo surgió del fracaso del universalismo de la Revolución francesa” de 1789, para servir dentro de los estados como factor de unidad. Pero de aquello han pasado siglos y hoy lo revolucionario no es romper los estados nacionales en pedacitos, sino unirlos para poder hacer frente a la globalización económica, salvo que se pretenda anteponer un patriotismo tan anacrónico como alicorto al bienestar de los ciudadanos. Cuando así ocurre, se está ante el fracaso de la política, que clama por más seny y visión de futuro. Nunca se avanzó caminando hacia atrás.