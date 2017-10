Opinión / Punto de vista

El antídoto contra el adoctrinamiento Gonzalo López Alba.

Me curé de aquella infección mortal en cuanto pude salir de la aldea, conocer a otras gentes, leer otros libros y descubrir por mí mismo que las cosas no eran precisamente como me las habían enseñado.

ALGO SABEMOS del adoctrinamiento en las escuelas los que alcanzamos la mayoría de edad coincidiendo con la llegada de la democracia. Cuando murió Franco, en el Instituto había una asignatura obligatoria llamada Formación del Espíritu Nacional, que, donde yo estudiaba, impartía un profesor que, aunque jamás le vimos hacer deporte, también lo era de Educación Física. Al suspenso en esta asignatura se le hacía la vista gorda si se compensaba con el resto de las notas, pero si uno no se sabía al dedillo el manual franquista no había quien le levantara el cate. Me curé de aquella infección mortal en cuanto pude salir de la aldea (el tamaño, en este caso, es lo de menos), conocer a otras gentes, leer otros libros y descubrir por mí mismo que las cosas no eran precisamente como me las habían enseñado. No hay mejor antídoto.

El adoctrinamiento al que han sido sometidos los niños catalanes y vascos por los nacionalismos hegemónicos está estrechamente vinculado a la forma en que la competencia educativa se transfirió a las autonomías. Fue una concesión de Adolfo Suárez al PNV, apoyada en la lógica de que las diputaciones vascas ya tenían sus escuelas. Pero, sobre todo, nació del “espejismo” de que “la Educación era el precio que el Estado tenía que pagar para la desaparición del terrorismo”. No lo digo yo, lo explica en un libro quien fue portavoz de Suárez (Puedo prometer y prometo, Fernando Ónega).