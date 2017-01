Opinión / Punto de vista

La ceguera de la jueza Gonzalo López Alba.

ESGRIME LA JUEZA María Teresa Abad la diferencia que existe entre “infracción” (quebrantamiento de una ley o norma) y “deficiencia” (defecto o imperfección) para archivar la denuncia de Teresa Romero –la auxiliar de enfermería contagiada de ébola mientras atendía a un misionero infectado– contra el Ministerio de Sanidad, a pesar de que el testimonio de los sanitarios es unánime en que trabajaron “a ciegas”.

La argumentación puede ser jurídicamente impecable, pero resulta socialmente inaceptable porque soslaya que la Justicia es, antes que nada, un “principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”. Siendo así, a Teresa Romero –y al resto del personal sanitario que se enfrentó a la epidemia que conmocionó el mundo en 2014– pertenece, como mínimo, el reconocimiento pleno de que, según acreditó la Inspección de Trabajo, los riesgos laborales no fueron suficientemente tenidos en cuenta. Y a Sanidad le corresponde, como mínimo, asumir la responsabilidad de los fallos: desde que el religioso Miguel Pajares fue ingresado hasta que se cambiaron los protocolos de actuación transcurrieron 124 días.

Dice también la jueza que no hay indicios que acrediten cómo se produjo el contagio. La venda que adorna el símbolo de la Justicia es para evitar discriminaciones, no para actuar a ciegas de las evidencias. Y, que se sepa, no tapona los oídos.

