Opinión / Punto de vista

Lo que no se ve, no existe Gonzalo López Alba

COMO CADA año desde que en 1969 se produjeron los incidentes en el pub neoyorquino Stonewall Inn, el 28 de junio se celebra el Orgullo LGTB. Pero no es esta una manifestación más, porque en 2017 se cumplen cuarenta años de las primeras marchas de orgullo en Madrid y veintisiete desde que la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como una enfermedad mental.

Coincidiendo con estos aniversarios, han repuntado en España y en todo el mundo los delitos de homofobia y transfobia, que, en su inmensa mayoría, no llegan a ser denunciados por miedo a las represalias, de las que no se libran aquellos que tienen la misión de hacer cumplir la ley, como ocurre en los cuerpos policiales (y también en las Fuerzas Armadas). A ellos, y al Gobierno del que dependen, corresponde hacer cumplir la Constitución, que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual.

Lo que no se ve, no existe. Pero negar la realidad no hace que desaparezca. Y la realidad es que, a pesar de los grandes avances que se han producido en España, especialmente desde que José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, nuestro país ha caído desde el quinto hasta el noveno puesto entre los estados europeos más respetuosos con los derechos de la población lesbiana, gay, transexual y bisexual, tan española como la heterosexual.