Opinión / Punto de vista

Los Angeles, 1950; Mallorca, 2017 Gonzalo López Alba

tenia razon Óscar Wilde cuando escribió que la vida imita el arte mucho más de lo que el arte imita a la vida. La especulación inmobiliaria, el dinero negro, los negocios sucios y el tráfico de capitales, la droga, el sexo como valor de cambio y como tabla a la que aferrarse en el mar de la nada, la corrupción como savia que recorre todo el cuerpo de una sociedad, son los elementos principales del desolador retrato que de la España convulsa hizo el novelista Rafael Chirbes en Crematorio.

Son los mismos ingredientes que aparecen en el sumario judicial que protagoniza Bartolomé Cursach, el pachá de la noche de Palma de Mallorca, ahora encarcelado bajo la acusación de haber creado un imperio chantajeando a sus rivales y comprando a policías locales para cubrirse las espaldas. Para que nada falte, también aparecen dos políticos del PP, uno de ellos con otra causa abierta por financiación ilegal del partido, un torero y, ¡cómo no!, un futbolista de renombre.

Si no la hubiera rodado ya en 1997, Curtis Hanson encontraría en Palma de Mallorca un guión que le vendría como anillo al dedo para filmar L. A. Confidential, adaptación de una novela de James Ellroy. No hay gran diferencia entre Los Ángeles años 50 y Palma de Mallorca años 2000: una ciudad revuelta y sacudida por escándalos, donde todo el mundo busca dinero, la fama, drogas, alcohol y sexo. | Sigue leyendo.