Opinión / Punto de vista

¿Por qué se hacen daño? Gonzalo López Alba

EL JUEGO ENTRAÑA diversión, y la diversión debe ser algo alegre. Si damos por buenas estas afirmaciones, no puede sino desconcertarnos que adolescentes sin conductas de suicidio premeditado se dejen seducir por un juego que, como hace la Ballena azul, plantea como “retos” hacerse autolesiones hasta llegar al último desafío, que es la muerte. Lo macabro de las pruebas a superar ya es para poner los pelos de punta, pero lo más grave del asunto es no tener una respuesta que ofrecer a por qué sucede.

El desconcierto aumenta cuando se descubre que, como ha manifestado Miriam González, vocal del Consejo Oficial de Psicólogos de Madrid, no se trata de jóvenes “en una situación de alta vulnerabilidad o sientan que no tienen otra salida” que el suicidio. Su aliciente, explica esta psicóloga, es “la búsqueda de sensaciones, de autonomía, el superar retos, ver que consiguen cosas y logran el reconocimiento social”.

Las redes sociales tienen un lado oscuro en el que son más propicios a caer quienes se han criado en un mundo en el que la realidad virtual con frecuencia se superpone a la realidad de las cosas que podemos tocar hasta producir la mímesis entre ambas. Perdemos la noción de lo real cuando jugamos al tenis imitando los movimientos sin empuñar una raqueta y cuando creamos vínculos con amigos invisibles que pueden convertirse en refugios peligrosos.