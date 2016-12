Opinión / Punto de vista

¿Qué sería de mi vida sin el terror? Gonzalo López Alba

Daniel Fernández Aceña parece un trasunto de Boris Savinkov, terrorista ruso de la época de los zares que dejó escrito su retrato autobiográfico en El caballo amarillo (Impedimenta, 2009). El paralelismo no está en sus vidas y peripecias, sino en la psicología del asesino dispuesto a inmolarse.“¿Qué sería de mi vida sin el terror, sin el esfuerzo, sin el conocimiento gozoso de que las reglas del mundo no están hechas para mí?”, se pregunta George O’Brien, el nombre que toma Savinkov para hacer su confesión. Acaso Fernández Aceña se preguntó esto cuando, después de pasar 15 años en prisión por el asesinato de un ferroviario al que confundió con un miembro de ETA, volvió a la cárcel por maltratos a su mujer.“No sé por qué me he involucrado en actos terroristas, pero sé cuál es la razón que impulsa a muchos otros. Heinrich está convencido de que para conseguir la victoria del socialismo es necesario que se desencadene una campaña de terror”, confiesa Savinkov. ¿Es Fernández Aceña otro Savinkov, o un Heinrich de los GAL reconvertido al ISIS? En todo caso, sus entrañas de terrorista quedan retratadas en este diálogo de Savinkov con uno de sus cómplices:“–¿Para hacer qué?–Para hacerlo saltar por los aires, naturalmente.–¿Y qué hay de la gente que vive allí?–¿De qué hablas…? No son nada, solo obstáculos…”.

