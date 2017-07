Opinión / Punto de vista

Un Estado decente no puede permitirlo Gonzalo López Alba

En tiempos de mis padres, y no digamos de mis abuelos, aunque todavía no eran legalmente mayores de edad, a los 18 años la mayoría ya había fundado su propia familia o estaba tan solo a la espera de cumplir con el servicio militar obligatorio para dar el definitivo paso de la emancipación. Por entonces, para esa edad la mayoría ya sabía bien lo que era ganarse el jornal y estar a la espera de un hijo, si es que no había llegado ya. Era así, entre otras razones, porque también se envejecía y moría prematuramente, de modo que los ciclos de la vida se aceleraban si los comparamos con los actuales. El progreso económico, la reducción en la mortalidad infantil y el aumento en la esperanza de vida han alargado esos ciclos, demorando la llegada de la madurez en la misma medida en la que se alarga la juventud o se prolonga la vejez.

¿Cuántos padres con hijos de 18 años dirían que sus vástagos están preparados para enfrentarse a la vida si los dejaran solos? Pues imagínense que los ponen al otro lado de la puerta con tan solo un bonobús, como hace cada año el Estado con los miles de jóvenes que, criados bajo su tutela, alcanzan la mayoría de edad legal. Los testimonios recogidos por interviú revelan que, ante el desamparo, muchos acaban en la delincuencia o la prostitución. Un Estado decente no puede permitirlo. Serán mayores de edad, pero todavía no tienen edad de ser mayores. | Sigue leyendo.