"¡Ya está bien de acojonar a la gente!"

CUANDO Yolanda Cuadrado Álvarez-Salomón, la hija del comandante de Fuerteventura, se bajó del avión estafeta que la llevaba al entierro de su padre, no esperaba a aquel comité de recepción en la terminal del aeropuerto de El Matorral. Mari Carmen, el ama de llaves del coronel de Infantería Domingo Cuadrado, había ido acompañada de una abogada. Yolanda se percató de que aquello no era una ceremonia de bienvenida cuando le dijeron, allí mismo, que no iba a heredar una de las más preciadas posesiones familiares: la casa de La Lajita.

Situada al comienzo de Costa Calma y la península de Jandía, donde desfilan escenográficas playas de arena dorada, la pedanía de La Lajita sigue siendo hoy, pese al desarrollo turístico de la isla, un lugar tranquilo, apenas un racimo de calles que desembocan en una bahía. En una punta, a sotavento, subido a un farallón rocoso, está el chalé. Yolanda prefiere no especular con su valor. Un día, hace veinte años, su padre le dijo que un hotelero le había ofrecido 300 millones de pesetas por la casa. Son algo más de mil metros cuadrados de parcela, y otros 300 de edificación, una piscina, un jardín de cactáceas y un amplio mirador sobre el Atlántico.

El 16 de agosto de 2001 murió el coronel Cuadrado, un hombre duro, desalmado a veces, que había ascendido a máxima autoridad militar de la isla desde un puesto de alférez provisional en las trincheras de la guerra civil, en las que desembocó tras haber sido uno de los guardaespaldas de José Antonio Primo de Rivera. Yolanda Cuadrado, quince años después de enterrar a su padre, sigue sin creerse el documento que le enseñaron entonces, un contrato de compraventa según el cual, apenas tres meses antes de morir, el coronel Cuadrado había vendido la mitad de la propiedad a su ama de llaves. “Yo hablé con mi padre un día antes de morirse –recuerda– y no me dijo nada. Si de verdad hubiera vendido, me lo habría dicho, ¿no cree?”.

Todos los esfuerzos que ante los tribunales han hecho Yolanda y su abogado, Lorenzo Navarro, han sido en vano. La administración de Justicia les tumbó el pleito en 2015 por una razón peregrina: el juzgado no conseguía hacerle llegar una citación al notario que supervisó la venta, Juan Carlos G., hoy con destino en la provincia de Ávila. Hace un par de semanas, una amiga canaria llamó al móvil de Yolanda: “¡Oye, que están investigando al notario!”.

El fedatario público es uno de los cinco funcionarios investigados en el marco de la operación Atino de la Guardia Civil contra la mafia del Catastro. Yolanda Cuadrado y el letrado Navarro preparan su personación en el caso que instruye el Juzgado 2 de Puerto del Rosario, y también un recurso extraordinario de revisión de sentencia. Son ya parte del centenar de perjudicados que, según fuentes de la investigación, quieren sumarse a los que ya están en el sumario.

Una firma trazada con bolígrafo azul en el contrato de compraventa es la clave. Tomás Martín, perito calígrafo, certificó en el juicio de 2015 que la firma no es igual que otra del coronel, recogida en un documento militar oficial 18 años antes. “Existen suficientes diferencias entre las firmas dubitadas e indubitadas para considerar, con las debidas reservas (…) que pueden corresponder a diferentes personas”. Ciertamente, muchos años separan a una y otra, “pero es que, según el peritaje, una de las rúbricas está trazada de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha –explica el abogado–, y eso no se cambia por muchos años que pasen”.

Yolanda Cuadrado está convencida de que alguien falseó la firma de su padre con, al menos, la negligencia in vigilando del notario. "Los notarios no se equivocan, no pueden aducir error", argumenta, antes de clamar: "Yo lo que quiero es que trascienda la corrupción que hay en las islas, porque ya está bien de acojonar a la gente; ya está bien de tanta gente callada, soportando cosas como esta".