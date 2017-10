50 sombras de Gran Hermano

Reportajes / Artículos

Nunca antes se había publicado una fotografía con tantos grandes hermanos juntos. Jueves 26 de octubre. Una de la madrugada. Cincuenta exconcursantes cortan la calle Lagasca, del elitista barrio de Salamanca de Madrid para hacerse foto de grupo histórica para interviú. En verdad, 50 eran los que acaban de terminar de cenar en la reunión anual que mantienen desde hace seis años y que intentan mantener en secreto. Hasta hoy. De la puerta del restaurante al medio de la calle se pierden algunos. “No hay nada peor que dejar a un gran hermano suelto”, dice con su gracia gaditana Pepa, de Gh 12, encargada de organizarlo todo. “La gente no lo sabe pero los grandes hermanos tenemos tres grupos de WhatsApp y hablamos a diario, nos mandamos fotos, videos… Y un día dije porqué no juntarnos una vez al año”, dice. “He invitado a todos de todas las ediciones, pero hay tres que están vetados porque no puedo con ellos: la sensual Desirée, que se ha pasado al porno; Aritz, el del sombrero de Gh 15 y otro que prefiero no dar su nombre”, puntualiza enigmática..

La cita era a las 21.30 en el restaurante Rincón de Goya. Parece una boda. Un salón con siete mesas grandes. Lo más divertido llega al principio: ver cómo algunos se van cambiando de mesa en función de quién se sienta a su lado. Como en el juego de las sillas, los televisivos se van moviendo hasta que pasa lo inevitable: en una mesa están apiñados –parecen los guays– y en otra sobra espacio por todos los lados –los menos guays–. Huevos rotos con chanquetes, jamón chorizo, salchichón, queso y tempura de verduras con un buen vino para compartir. Carne o pescado como plato principal. Suflé de chocolate y sorbete de limón al cava de postre. ¿Quién paga todo esto? ¡Sorpresa! La posada de las ánimas. La discoteca de Madrid de la que más se habla en GH y en MYHYV, porque allí es donde se cuece todo, corre con los gastos. “Soy espléndido pero sobre todo soy muy agradecido. ‘La posada’ es el local que es, en parte, gracias a ellos. También son mis grandes hermanos”, dice orgulloso Iván Sanz, copropietario del local en el que más líos de tele se han montado en los últimos años. Gracias al tirón televisivo, los fines de semana la cola de gente para entrar da la vuelta a la esquina. Dos grandes hermanos –el italiano Aless y la canaria Amor–, trabajan de imagen y relaciones públicas en la sala. Es una familia.

Hoy es jueves, día de gala de GH Revolution. “Siempre lo hacemos en jueves para que los concursantes de este año vengan y se junten todos”, afirma Sanz. Copas gratis en La posada para todos y hasta 600 personas codeándose con sus idolatrados concursantes. “Me puedo hacer una foto contigo?”, es la frase de moda.

Entre los grandes hermanos no todo es buen rollo, algunos tienen guerras públicas y otros silenciosas. Según avanza la noche, hay quien trata de limar asperezas, otros ni se dirigen la palabra, uno incluso –el abajo firmante es testigo– tuvo sexo en un baño. Y otros intentan disimular que están liados… El gran hermano de interviú lo ve todo.