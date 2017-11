52.000 euros para salvar a niños como Guillermo

Reportajes / Artículos

Guillermo Núñez de Arenas tiene ocho años. En junio le fue diagnosticado un sarcoma de Ewing; le salió un tumor en la espalda que le comprimía la médula espinal. Se lo extirparon, pero los médicos no sabían si volvería a andar. Estuvo un mes y medio postrado en la cama, con las piernas paralizadas. Le derivaron al hospital de parapléjicos de su ciudad, Toledo. No llegó a ir. Han pasado poco más de dos meses y ya monta en bicicleta en el gimnasio del hospital infantil Niño Jesús de Madrid, uno de los primeros en incluir instalaciones deportivas para acompañar tratamientos de quimioterapia. A Guillermo le gusta ir a hacer ejercicio. Cuando está ingresado en aislamiento y no puede salir de la habitación, le suben una bicicleta estática. “Él me pide venir; le va bien para su estado de ánimo y su recuperación –explica Sandra de Jesús, la madre de Guillermo–. Al principio, me decía: ‘Mamá ¿por qué me ha tocado vivir esta vida a mí?’. Veía el tratamiento como un castigo y me repetía que, como no estaba calva, no le podía entender. Ningún niño debería pasar por esto”, . A quien vea ahora a este niño, desenvuelto y enérgico, le costará creer que hace solo un par de meses se dudaba de que pudiese volver a caminar. Su caso pone cara a un empeño que lleva a cabo un equipo multidisciplinar en el Niño Jesús para promover la actividad física entre los niños con cáncer. Alejandro Lucía, médico investigador, es uno de los impulsores de esta iniciativa y será el encargado de llevar a cabo el estudio científico que trate de demostrar que hacer ejercicio debe formar parte del programa para plantarle cara a los tumores malignos, a la vez que se les ataca con la quimioterapia. “Soy un firme defensor de los beneficios que tiene el deporte para mejorar el bienestar y el estado de salud de los niños con cáncer desde el momento en que son diagnosticados. Ayuda a tratarlo mejor y también mejora la supervivencia. Una persona físicamente activa tiene menor riesgo de recurrencia”, explica este investigador. Los tratamientos oncológicos debilitan el sistema inmunológico y el deporte ayuda a fortalecerlo. “A veces resulta más fácil prescribir un fármaco que un paseo, pero la caminata no tienen ningún efecto secundario dañino”, añade Alejandro Lucía.

Hallar las moléculas

Ahora, el reto es comprobar los beneficios del ejercicio a nivel molecular. En el mismo empeño trabaja Carmen Fiuza, licenciada en Educación Física y doctora en Biomedicina y Ciencias de la Salud. Lleva ocho años, los mismos que tiene Guillermo, investigando en este campo. “Las natural killers (también conocidas como asesinas naturales) son células que tienen un importante papel en la lucha contra el tumor. Y estas aumentan en número y actividad con el ejercicio. Por tanto, el deporte suma beneficios a la acción del fármaco”, prosigue Carmen Fiuza. Ella ha comprobado que la actividad física disminuye los efectos nocivos de la neutropenia, el bajo nivel de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, cuya carencia puede acarrear infecciones graves. El equipo de Alejandro Lucía ha demostrado mediante análisis en el laboratorio que se fortalece el sistema inmunológico con el ejercicio. “A mí me llegan muestras de sangre de niños a los que no conozco pero sé su historial, y mediante la analítica veo cómo el deporte afecta a sus células”, mantiene Fiuza.La que sí trabaja directamente con esos niños en tratamiento oncológico es Elena Santana, licenciada en Educación Física y doctora en Actividad Física y Salud. Ella es la entrenadora que acude a la habitación a buscar a los pequeños y la que les acompaña en el gimnasio. En estrecho contacto con los oncólogos y enfermeros, diseña una rutina adaptada al estado de cada paciente. “No todos los hospitales ven bien la labor de los entrenadores; en el Niño Jesús, sí. En diez años que llevo aquí ha cambiado mucho la visión que médicos y rehabilitadores tienen de nosotros. Ahora estamos integrados en la terapia, de hecho, es el oncólogo el que me presenta a la familia”, cuenta esta profesional.Su participación es primordial en el equipo que dirige Alejandro Lucía. “Con Elena, diseño las tablas de ejercicio a las que someto a los ratones con fibroblastomas (tumores en los tejidos blandos) que investigo en laboratorio. Ya sabemos que funciona. Ahora queremos saber qué y cómo hacerlo para aplicarlo en cada paciente”, señala Carmen Fiuza. El doctor Lucía resume el objetivo que tiene en mente: “Quiero ver las moléculas que hacen que el ejercicio favorezca la recuperación”. El estudio que se pretende financiar a través de las donaciones que promueve Unoentrecienmil, se llevará a cabo entre el hospital Niño Jesús y la Universidad Europea de Madrid. “Esto del ejercicio contra el cáncer suena a ciencia low cost, nada que ver con la terapia química y la investigación en nuevos fármacos, pero ayuda a la quimio y hay que desarrollarlo”, añade el investigador.

Optimismo

Juanfran Fernández va a entrar en una horas en una habitación de aislamiento del hospital Niño Jesús para recibir una nueva tanda de quimioterapia. Tiene 17 años recién cumplidos. Desde hace cuatro meses, una leucemia le ha tenido entrando y saliendo del hospital. Es otro de los pacientes que corroboran los efectos positivos de la actividad física. "Te sientes mejor cuando te mueves, más alegre. Psicológicamente, me ayuda un montón", explica el chaval. A pesar de su juventud, maneja con soltura términos médicos y cuenta con naturalidad que, tras este último ciclo, debería estar ya preparado para el trasplante de médula. "Hemos tenido suerte, hay tres donantes compatibles en la familia –apunta su madre, María Jesús Escribano–. El deporte le ayuda, repite que quiere ponerse fuerte para salir. Alberto Contador, al que él admira mucho, lo decía: «Querer es poder». La atleta Cristina Mitre y el futbolista Iván Luengo se han enfundado en ropa de deporte para correr. Juntos apoyan el reto de Unoentrecienmil para recaudar los 52.000 euros que podrían salvar a Guillermo, a Juanfran y a muchos de los 1.100 niños a los que cada año se les diagnostica cáncer en España.Hasta hace poco no se conocían, pero ambos se embarcaron sin dudarlo en la iniciativa. Los dos tienen en común, además, haber sobrevivido a sendos cánceres. A Cristina le diagnosticaron un tumor en los ovarios a los 25 años; Iván, hace ocho, sufrió un linfoma de Hodgkin (cáncer linfático). Ambos han puesto todo el corazón en este empeño, que les resulta familiar y del que consiguieron salir. "Pasar por un cáncer bueno no es, pero sí tiene cosas positivas, como aprender que hay que disfrutar de cada día", asegura Iván. Con solo 19 años, sorprende su madurez y su implicación para apoyar a otros enfermos de cáncer.